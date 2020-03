Tout ce que Harry Styles a dit sur Taylor Swift, Zayn Malik et se faire voler sur Howard Stern

Harry Styles était Howard Stern’s dernier invité de l’émission de radio Sirius XM ce matin, pour une apparition qui a duré près de deux heures et a touché à tout, de sa vie amoureuse à une amitié aléatoire avec Stevie Nicks.

Tout au long de la longue conversation, l’ancien Une direction étoile également renversée Zayn Malik quitter le groupe, se faire voler à knifepoint le jour de la Saint-Valentin et ce qu’il ressent vraiment pour son ex Taylor Swift écrire des chansons sur lui.

Nous allons commencer par là, comme Styles l’a partagé, il en est vraiment flatté.

“Cela ne me dérange pas”, a-t-il dit, parlant généralement d’être le sujet d’une chanson d’ex. “Je pense à ce que cela signifie pour moi d’écrire une chanson sur quelqu’un d’autre. Je pense que c’est comme flatteur, même si la chanson n’est pas si flatteuse, vous y avez quand même passé du temps et finalement, en utilisant Taylor comme exemple, elle est une grand compositeur. Donc, ce sont de bonnes chansons. “

En parlant de sa vie romantique maintenant, il a dit qu’il n’était sur aucune application et qu’il avait également renversé le difficile “équilibre” qu’il avait essayé de rencontrer aux yeux du public.

“Vous voulez dater normalement mais vous voulez aussi le protéger afin qu’il puisse être normal”, a-t-il dit, notant que pour le garder discret, il pourrait avoir à se faufiler dans la porte arrière d’un restaurant, ce qui en fait automatiquement pas un date normale. Il a ajouté qu’il aime apprendre à connaître quelqu’un en privé avant de sortir en public, afin que vous puissiez “vous connaître avant de devoir gérer toutes les choses supplémentaires”, ce qui signifie les gros titres et les ragots.

Une rumeur particulière qu’il a fermée était une possible collaboration avec Adele, après que les deux ont été repérés ensemble dans le même lieu de vacances. “J’ai l’impression que c’est juste à chaque fois que deux musiciens passent du temps, qu’ils sortent ensemble ou qu’ils enregistrent ensemble”, a-t-il déclaré.

Il a également dit qu’il aimerait un jour se marier, en disant: “c’est certainement ce que j’aimerais faire.”

Stern était également très intéressé à savoir ce que ressentait Styles à propos du départ de Zayn du groupe, critiquant Malik pour son manque de professionnalisme pour l’avoir fait en milieu de tournée.

“Je ne sais pas si je pourrais dire que c’est quelque chose qu’il n’aurait pas dû faire. Je ne me sentais pas de cette façon. C’est difficile pour moi de le condamner, parce que je ne le fais pas,” dit Harry. “Surtout avec le recul, maintenant, la dernière chose que j’aurais voulu, c’est qu’il soit resté là s’il ne voulait pas être là.”

Après que Stern ait insisté pour le faire pendant la tournée, il a admis que “c’était une honte” et a dit qu’il pensait que si Zayn était venu avec les gars à l’avance et “en avait discuté un peu plus, nous aurions pu trouver un moyen de le faire un peu plus fluide. ” Il a ajouté: “En fin de compte, si vous ne voulez pas être là, vous ne voulez pas être là.”

Styles a également longuement parlé de se faire voler dans la rue en février, donnant un compte rendu détaillé de ce qui s’est passé et précisant qu’il a été sauté par un groupe de personnes et non pas un seul, comme cela a été initialement rapporté. Il a ajouté qu’il ne pensait pas être visé de quelque façon que ce soit en raison de son statut de célébrité.

“Oui, j’ai été volé le jour de la Saint-Valentin. C’est ce que vous obtenez en étant célibataire ces jours-ci”, a-t-il plaisanté, expliquant que cela s’était produit alors qu’il rentrait chez lui à pied, à environ cinq minutes de chez lui. “Je vois en quelque sorte ce groupe de gars qui ont mis leur capuche et leurs visages couverts. Je me disais:” C’est un peu bizarre. “”

Bien qu’il ait éteint sa musique et se soit dirigé vers le côté opposé de la rue, ils l’ont suivi. “Je me dis” Oh, bon sang, je pense que je suis sur le point de me faire voler “”, se souvient-il. Après que l’un des hommes lui ait demandé s’il fumait de l’herbe, le gars a demandé ce que Styles avait sur lui – avant de dire à Harry de “Arrêter de f-ranger”.

“Je sors de l’argent et il me le prend”, a-t-il dit, avant de remarquer que le gars a alors remarqué sa prise casque et voulait qu’il lui remette son téléphone. “Et puis le type est comme ‘Déverrouillez votre téléphone’ et l’autre tire sa chemise et il a un couteau dans son pantalon”, se souvient-il.

Bien qu’il ait envisagé de le jeter dans un étang voisin, il a décidé de ne pas le faire – et a sprinté pour lui quand il a senti qu’il avait “une occasion” de s’échapper. “J’ai couru sur la route et j’ai essayé d’arrêter une voiture, ils ne me laissent pas entrer”, a-t-il dit, ajoutant qu’il venait de le réserver et que ses agresseurs avaient cessé de le suivre.

