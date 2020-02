Tout ce que Jessica Simpson a révélé sur le mariage de Nick Lachey dans un nouveau mémoire

Pendant que les fans regardaient Jessica Simpson et Nick Lachey le mariage s’effondre à la télévision, la chanteuse vient de nous donner un aperçu encore plus profond de leur vie privée dans son nouveau livre révélateur, “Open Book”.

Les mémoires, publiés aujourd’hui, sont remplis de morceaux de toutes les étapes de sa vie, y compris sa relation volatile avec la chanteuse 98 Degrees avec laquelle elle était mariée de 2002 à 2006.

Dans le livre, elle donnait l’impression qu’ils avaient cliqué immédiatement, Lachey lui disant qu’il respectait sa décision de rester vierge jusqu’au mariage.

“Il est resté patient et la façon dont la relation a progressé physiquement dépendait toujours de moi”, a-t-elle écrit. “Il a été le premier gars à avoir touché mes seins, et c’était tellement important pour moi que j’ai obligé ma mère à m’apporter un soutien-gorge pour l’occasion. J’ai passé une heure dans un Victoria’s Secret avant de m’installer sur un violet.” “

Les deux se séparèrent, brièvement, mais se reconnectèrent après les attaques terroristes du 11 septembre. Alors que leur relation progressait, Lachey a posé la question et elle a dit oui. Avant de nouer le nœud, Nick a suggéré qu’ils obtiennent un contrat de mariage – mais Simpson a dit qu’elle “avait explosé” sur lui à propos de l’idée, donc ils n’en ont pas eu un. Oui, nous y reviendrons plus tard.

Ce n’était guère un bonheur conjugal pour les deux, car Simpson a dit qu’ils se sont rapidement retrouvés dans un “cycle fiable” de lui la critiquant “pour quelque chose de petit” et qu’elle explosait pour “faire quelque chose plus tard dans notre relation ou la pression que j’étais. dans ma carrière. “

Lorsque “Newlyweds”, l’émission de téléréalité MTV du couple, a commencé, l’attention du public sur leur relation a monté en flèche. Il a également solidifié la réputation de dingue de Simpson, grâce à des gaffes comme le fameux moment “Poulet de la mer”.

“De nos jours, nous savons tous combien la production entre dans la” réalité “, mais à l’époque, les gens croyaient”, a-t-elle écrit. “Bien sûr, Nick n’avait rien à voir avec tout cela, mais je voulais que les gens croient qu’il était la vision de tout le monde d’un homme de premier plan. Le problème est que Nick pouvait frapper ses marques, mais il ne pouvait pas améliorer les lignes.”

Alors que la relation commençait à monter en flèche, Simpson est devenu jaloux et “accuserait [Nick] d’avoir un œil vagabond. “Selon elle, cela l’amènerait à dire qu’elle” a été la cause des problèmes dans notre mariage “, avant de simplement tomber de la grille.

“Il sortait de la ville et ne répondait pas à son téléphone. Vegas ou Miami avec ses garçons. Ou il restait juste dehors tard pour me donner une leçon”, écrit-elle. “Il avait un groupe d’amis qui l’ont utilisé pour entrer dans des endroits et profiter d’un traitement VIP dans les clubs de strip-tease et les bars. Il a aimé cette scène, et je pensais que c’était dégueulasse.”

Elle se souvient qu’une fois un producteur de l’émission lui avait montré un reportage sur un tabloïd à son sujet faisant “quelque chose de vague avec une star du porno” simplement pour obtenir une réaction devant la caméra. Alors que de nouveaux rapports comme celui-ci apparaissaient, Simpson a déclaré qu’elle “ne savait tout simplement pas quoi croire”.

Les deux ont essayé de conseiller le mariage, Simpson affirmant que Lachey a simplement cessé de se présenter. Elle a également dit qu’il pouvait être méchant quand il buvait, disant qu’il lui avait dit une fois: “Vos amis n’existent pas. Vous les payez simplement pour être autour de vous. Et vos parents ne sont là que parce qu’ils sont sur la liste de paie.”

Lorsque Simpson a dit qu’elle voulait divorcer, “il a immédiatement essayé de me dissuader de le quitter”, a déclaré Jessica – qui a déménagé quand il était hors de la ville, sans le lui dire. “Je souhaite que nous soyons le genre de personnes qui pourraient divorcer et rester amis”, a-t-elle écrit, “nous ne l’étions pas, et je regrette que mes actions le blessent.”

Après leur séparation, Nick s’est plongé dans le travail sur son album “What’s Left of Me”, qui comprenait une campagne publicitaire autour de leur divorce. “Je l’ai regardé se présenter comme une victime, me présentant comme cette personne égoïste”, a déclaré Simpson. “Il a ensuite mentionné que la porte était encore ouverte pour que nous puissions nous remettre ensemble. C’était tellement irrespectueux et m’a ramené sur son orbite alors que je commençais tout juste à la quitter.”

Simpson a dit qu’elle l’avait finalement appelé pour lui demander de le rencontrer, ce qu’ils ont fait chez elle. Il lui a joué son album en entier. “Je ne connaissais pas d’autre moyen de l’améliorer, alors j’ai couché avec lui”, a-t-elle affirmé. “Je sais. J’aimerais que tu sois là aussi pour m’arrêter. C’était émouvant, mais il n’y avait aucun lien. La situation était très sombre. Je ne voulais pas l’énergie de ma maison. Quand il est sorti, Je savais que je ne le reverrais plus jamais. “

Bien qu’elle ne l’ait pas revu, Simpson a déclaré que Nick et son père – qui était encore son manager à l’époque – “ont continué à se battre pour savoir combien d’argent je devais lui donner” lors du divorce. “Ils ont dit que Nick voulait un certain nombre, et honnêtement, je ne me souviens pas de quoi il s’agissait”, a-t-elle dit, ajoutant qu’elle finit par leur dire de “le lui donner”.

“Je reviendrai”, se souvient-elle en disant. “Et puis je l’ai fait. Donnez ou prenez un milliard.”

Lachey est marié à Vanessa Minnillo, avec qui il partage trois enfants. Plus tard, Simpson a épousé Eric Johnson et a également trois enfants avec lui.

Dans une entrevue maladroite avec AUJOURD’HUI cette semaine, Lachey a dit qu’il n’a pas lu le livre et ne sait pas ce qu’elle y a écrit, mais a dit qu’il est “certainement heureux pour elle et sa vie, je sais qu’elle est heureuse pour nous.”