Tout ce que Kate Middleton et le prince William ont partagé sur leur famille, les enfants en Irlande

Être royal, ce ne sont pas toutes les fêtes glamour et les dîners étrangers. Parfois, ils doivent faire des voyages épuisants loin de leurs enfants. Lorsque le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont été invités à se rendre en Irlande, leurs enfants ont dû manquer beaucoup parce qu’ils l’ont utilisé comme excuse pour révéler des informations vraiment intéressantes sur leur famille.

Le prince William et Kate Middleton se sont rendus en Irlande

Le duc et la duchesse de Cambridge ont récemment effectué un voyage de trois jours en Irlande à la demande du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth. La visite, qui a eu lieu du 3 au 5 mars, a conduit le couple à Dublin, dans le comté de Meath, dans le comté de Kildare et à Galway.

Selon l’annonce royale officielle, le but du voyage était de “mettre en évidence les nombreux liens solides entre le Royaume-Uni et l’Irlande”. Ils étaient également là pour «se concentrer sur les relations entre les deux pays et s’appuyer sur le thème du souvenir et de la réconciliation».

Malheureusement, la visite a mis le prince William et Kate hors du pays en plein milieu du prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex. Les Sussex étaient au Royaume-Uni pour terminer leurs fonctions royales restantes avant de commencer leur transition vers la vie commune le 1er avril.

Cependant, les deux couples ont pu se rencontrer après le retour de Cambridges, le 9 mars à l’abbaye de Westminster, où ils ont rejoint la reine pour le service annuel.

Le prince William a un talent secret

La visite du prince William et Kate en Irlande a révélé de nombreuses informations intéressantes sur leur famille. Le couple – qui partage trois enfants, Prince George, 6 ans, la princesse Charlotte, 4 ans et le prince Louis, 1 an – a passé le troisième jour de son voyage à Galway avec le Gaelic Athletic Association Club, qui fait la promotion des jeux sportifs gaéliques traditionnels. Bien que des membres de la famille royale aient visité la région auparavant, c’est la première fois qu’ils rencontrent le GAA, et l’importance de leur visite n’a pas été négligée par les responsables.

«C’est extrêmement émouvant pour nous», a déclaré le secrétaire du club GAA, Conor McGauran, tel que rapporté par International Business Times. Il a reconnu le sens de la visite royale, qui, selon McGauren, symbolisait le désir du royal de «se connecter encore plus avec la communauté d’Irlande, pas seulement avec certaines parties de l’Irlande ou la hiérarchie».

Pendant leur séjour, les membres de la famille royale ont participé à l’entraînement et ont même montré leur capacité athlétique. Kate a séduit la foule avec ses talents de lanceur et le prince William a révélé son talent secret pour jongler. Le duc n’a eu aucun problème à manipuler trois balles en l’air mais a eu du mal à essayer d’en ajouter une quatrième.

Quoi qu’il en soit, il a impressionné le jongleur du cirque communautaire de Galway, Tony Mahon. “Il a vraiment dépassé mes attentes”, a déclaré Mahon à Hello Magazine.

Les enfants royaux apprennent des compétences impressionnantes

Kate Middleton | Chris Jackson / .

En plus de jongler, la famille royale a révélé un autre talent secret de leur famille lorsque Kate a fait un commentaire aux funambules. Après avoir regardé une démonstration, la duchesse a déclaré: «Charlotte est vraiment passionnée de gymnastique, elle fait des roues de charrette, des poiriers, tout. C’est tellement bon pour leurs compétences de base d’équilibre et de coordination. “

Plus tard, Kate a dit à une femme dans la foule que la princesse Charlotte aime aussi beaucoup danser. Il semble que la jeune princesse ait développé un amour pour les mouvements corporels intenses. Mais elle n’est pas la seule enfant de la famille à apprendre de nouveaux talents.

Dans le cadre de leur visite, le prince William et Kate ont eu droit à une performance musicale du groupe NOOV. Après les avoir écoutés jouer, Kate a pris un moment pour parler avec le groupe.

“Il a été si intéressant d’entendre toutes les histoires au cours des deux derniers jours”, a-t-elle déclaré. «J’aurais aimé que nous puissions emmener George et Charlotte, ils auraient adoré. Et George commence à apprendre la guitare. »

La nouvelle que nous pourrions avoir une future rock star pour un roi était inconnue jusqu’à présent. Cependant, les enfants ont fréquenté l’école de Thomas Battersea dans l’ouest de Londres, qui propose un grand nombre d’activités parascolaires, donc nous ne devrions pas être surpris que le Prince George et la princesse Charlotte développent des ensembles de compétences impressionnants.

Ce qui est également impressionnant, c’est que nous avons pu en apprendre beaucoup sur la famille royale au cours de ce court voyage de trois jours.