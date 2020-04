Tout ce que les colocataires ont écrit à Mike «The Situation» Sorrentino dans «The Shorefather»

Mike «The Situation» de Jersey Shore, Sorrentino, a passé huit mois en prison fédérale pour fraude fiscale. La dernière saison de Jersey Shore: vacances en famille a été consacrée à la sortie de Sorrentino et à son retour aux sources «de retour sur la côte de Jersey».

Dans l’épisode intitulé à juste titre «The Shorefather», les colocataires ont invité Sorrentino et sa femme, Lauren Pesce, pour un dîner et un film. Ce qu’ils ont révélé était un documentaire sur l’évolution de Sorrentino et comprenait des mots aimants de chacun des colocataires de Sorrentino.

Voici ce que chaque colocataire de Jersey Shore a écrit à Sorrentino, tel que présenté dans The Shorefather.

Paul «Pauly D» DelVecchio, Mike «The Situation» Sorrentino et Vinny Guadagnino | Daniel Zuchnik / .

«Jersey Shore» présente «The Shorefather»

Vinny Guadagnino a eu la brillante idée de monter une «première de film» pour Sorrentino. The Shorefather fait écho au film classique The Godfather, mais avec une touche Jersey Shore. La première à Manapalan, dans le New Jersey, était complète avec un écran de cinéma gonflable, un tapis rouge et du pop-corn.

Le film retrace l’évolution de Sorrentino telle que décrite dans la série MTV, de ses jours comme «La situation» à sa sobriété, en devenant un homme marié et, finalement, sa sortie de prison. “Le retour est toujours plus grand que le revers” était le slogan de The Shorefather. Bien sûr, la date de libération était le 12 septembre 2019 – le jour où Sorrentino a été libéré de la prison fédérale.

Note de tout le monde dans «The Shorefather»

Le Shorefather a été un moment fort de l’évolution personnelle de Sorrentino, mais il a également présenté des notes de chacun de ses colocataires. Jenni “JWoww” Farley et Sorrentino ont eu un passé rocheux (le film a présenté son infâme coup de poing à l’envers), mais ils ont depuis grandi.

Farley a célébré cette croissance dans sa note, en disant:

Tu es une inspiration. Je me tourne vers vous pour des conseils, de la patience et de la force. Je chéris notre amitié et votre amour. Je suis toujours fier de l’homme que tu es devenu. Continuez à inspirer et à grandir. Je t’aime.

Jenni, le Shorefather

Nicole “Snooki” Polizzi est une autre colocataire avec laquelle Sorrentino s’est disputé. Encore une fois, tout au long de son évolution, lui et Polizzi se sont rapprochés. Polizzi a écrit:

Je suis tellement fier de toi et de ton chemin! Nous avons connu des hauts et des bas, mais je vous ai toujours aimé comme un ami proche et un frère. Continuez à vous étonner!

Nicole, le Shorefather

Sorrentino a raté la naissance du fils de Deena Cortese en raison de sa peine de prison.

Elle a exprimé son amour et son désir d’un bébé Sorrentino dans sa note:

Je t’aime tellement. Vous avez tellement grandi depuis notre première rencontre et j’aime la façon dont notre relation s’est développée. Vous êtes vraiment l’un de mes meilleurs amis et je vous considère comme mon frère et Lauren ma sœur. Je ne peux pas attendre que vous ayez des bébés pour que nous puissions avoir des dates de jeu! Je vous aime tellement!

Deena, le Shorefather

Ronnie Ortiz-Magro est entré dans un programme de réadaptation et s’est tourné vers Sorrentino pour être guidé en cours de route. Malgré leur histoire mouvementée, Ortiz-Magro considère désormais Sorrentino comme un bon ami, écrivant:

Ce fut un long voyage. Ça a été un honneur d’être à vos côtés. Vous définissez la phrase «Les décisions que vous prenez dans le passé ne définissent pas qui vous êtes aujourd’hui.» Fiers d’être votre ami.

Ronnie, le Shorefather

Bien qu’elle n’ait pas pu connaître Sorrentino autant que les autres colocataires, Angelina Pivarnick a exprimé son désir de le faire dans sa note:

Je suis très fier de vous parce que vous avez pris quelque chose que beaucoup de gens considéreraient comme négatif et vous en avez fait un positif. J’espère qu’à l’avenir, nous pourrons nous rapprocher

Angeliner, le rivage

Le champion de la farce DelVecchio a écrit:

Vous êtes le M de mon VP. Tu es mon frère d’un autre. Tu es l’homme le plus fort que je connaisse. Merci d’être une inspiration pour nous tous.

Pauly D, le Shorefather

Guadagnino a terminé le film avec sa note, qui disait:

Une mer douce n’a jamais fait un marin qualifié. À ce stade, vous avez résisté à toutes les tempêtes auxquelles un marin peut être confronté. Tu es mon frère d’inspiration.

Vinny, le Shorefather

Émotionnel d’être de retour avec sa famille et submergé par l’effusion d’amour illustré dans The Shorefather, Sorrentino a conclu l’épisode avec ses sentiments:

Les 10 dernières années ont été des montagnes russes de hauts et de bas. La plupart du temps, il n’y a pas de fin de conte de fées – en fait, la plupart du temps, il n’y en a pas. Mais avoir mes colocataires à mes côtés, cela m’a juste donné la force de traverser cette période très, très éprouvante et une situation très, très émotionnelle. Et je suis tellement reconnaissant de les avoir dans ma vie et maintenant, pour les 10 prochaines années, j’ai des amis que je peux appeler famille, et c’est le plus important.

Mike «The Situation» Sorrentino, Côte du New Jersey: vacances en famille

Suivant: «Jersey Shore: vacances en famille»: Mike «La situation» Sorrentino a expliqué comment l’oncle Nino l’a aidé en prison