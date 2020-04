Tout ce que nous savons sur les sœurs de Tom Brady

Tom Brady est peut-être le joueur le plus influent de la NFL au cours des 20 dernières années, mais il n’est pas arrivé où il est seul. Beaucoup de gens connaissent sa célèbre famille à la maison, mais Brady a été élevé par une famille tout aussi encourageante.

Ses sœurs, en particulier, ont eu un impact majeur sur la vie de Brady, et il n’aurait peut-être pas pu arriver là où il est sans elles.

Il est temps de connaître les autres frères et sœurs Brady.

Tom Brady | Maddie Meyer / .

La famille Brady se rassemble

Brady avait trois sœurs pour le garder en ligne en grandissant, nommées July, Nancy et Maureen. Comme pour de nombreuses familles athlétiques, cela signifiait que la compétition n’était jamais plus qu’une goutte d’épingle. Brady a expliqué comment cette atmosphère de compétition a eu un impact sur sa montée en puissance tout en lui offrant un système de soutien de premier ordre.

“C’était génial de grandir dans une maison comme ça et de se sentir tellement soutenu par votre maman et papa”, a-t-il déclaré (par SB Nation). «J’ai toujours eu ce grand soutien à la maison. Je ne serais certainement pas là si je n’avais pas l’amour et le soutien de mes parents, de mes sœurs et de ma famille. “

Les parents de Brady, Galynn et Tom Sr., avaient les mains pleines pour élever un groupe aussi dynamique, mais les deux ont fourni à la famille les moyens nécessaires pour poursuivre leurs rêves et atteindre leurs objectifs quels que soient les obstacles.

Le pacte de Tom Brady

Cette dynamique familiale a aidé à motiver Brady à aller au-delà du simple fait d’être bon à San Mateo, en Californie, et de devenir la superstar qu’il est aujourd’hui. Dans une interview accordée au New York Daily News, la sœur aînée Maureen a parlé d’un pacte que Tom avait conclu étant enfant pour répondre aux attentes de ses sœurs.

“Je n’oublierai jamais cette fois, en neuvième année, ce journal qu’il a écrit pour l’école”, a déclaré Maureen (par le New York Daily News).

«Nous les filles, nous étions toutes assez bonnes dans le sport, toujours dans le journal. Tommy était toujours connu sous le nom de «petit frère de Maureen Brady» ou «Le petit Brady». Il écrit donc un journal, disant qu’un jour il veut que nous soyons connus comme les sœurs de Tom Brady. Il a écrit: “Un jour, je vais être un nom de famille.” C’est ce qu’il a dit à ma mère: “Un jour, je serai un nom de ménage.” “

Cela a fonctionné. Alors que Tom est le membre le plus mémorable de la famille, ses sœurs ont toutes dû guider le voyage avec lui et guider à travers la vie en sachant que pour les amateurs de sport moyens, elles seront à jamais liées à leur célèbre frère.

Maureen Brady

Maureen avait une responsabilité supplémentaire en grandissant comme l’aînée. Lanceuse All-American à Fresno State dans les années 1990, elle n’avait peut-être pas les mêmes ambitions de carrière que son frère, mais elle avait une motivation compétitive similaire. Mais à la fin du sport, elle a décidé de faire un impact différent. Elle s’est concentrée sur les soins infirmiers et travaille actuellement dans un hôpital local à Bakersfield, en Californie.

Bien que Maureen n’ait pas eu la même chance professionnelle que son frère, elle a aidé à préparer le terrain pour ce qui allait devenir un groupe compétitif de quatre personnes. Sa fille, Maya, est actuellement joueuse de softball à l’UCLA.

Nancy Brady

Peut-être la moins connue de la bande, Nancy, la Tom plus âgée, était une joueuse de basket-ball et une joueuse de softball pendant sa jeunesse.

Bien qu’elle n’ait jamais atteint le frère professionnel, elle a toujours été avec lui. Nancy a marché dans l’allée en 2015, et Tom était juste là pour soutenir sa sœur.

Julie Brady

Les annonceurs de football réfléchissent souvent à la sœur «jumelle» de Tom. Ce n’est pas vrai, mais une plaisanterie intérieure au sein de la famille alors qu’elle partage un anniversaire avec Tom, qui a trois ans de moins.

Athlète dans ses autres jours, elle a épousé un autre athlète professionnel en 2012 nommé Kevin Youkilis, qui était un membre éminent de plusieurs équipes professionnelles de baseball.

Tom a toujours été proche de sa sœur jumelle, et il a dit à quel point c’est amusant d’avoir un autre athlète professionnel dans la famille grâce à son mari.

La famille Brady n’est pas comme la famille moyenne, mais ses racines sont similaires. Alors que tous les enfants ont fait leur chemin, la famille reste proche et témoigne de la façon dont même les plus grandes stars de la terre ont besoin d’un système de soutien pour les y emmener.