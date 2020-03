Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle série de MTV «Familles de la mafia»

Jersey Shore: Family Vacation n’est pas la seule série MTV sur la famille. Staten Island abrite certaines des familles mafieuses les plus infâmes. Maintenant, MTV tire le rideau sur quatre d’entre eux pour montrer si la prochaine génération embrassera l’héritage de leur famille ou brisera la malédiction générationnelle et poursuivra un style de vie différent.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les prochaines séries MTV Familles de la mafia.

Karen Gravano et Karina Seabrook | Bruce Glikas / .

À quoi s’attendre de «Familles de la mafia»

La nouvelle série Familles de la mafia de MTV est une série de docuséries qui suivra quatre familles de Staten Island qui ont des liens avec certains des membres les plus notoires de la mafia. Les familles de la mafia exposeront la réalité du fossé croissant entre les parents d’anciens membres de la mafia qui souhaitent une vie meilleure pour leurs enfants.

Dans un teaser de la série, Karen Gravano explique son désir de garder sa fille hors du mode de vie mafieux. Gravano est apparu auparavant dans la série VH1 Mob Wives aux côtés d’autres mafieux célèbres comme Drita D’Avanzo, Carla Facciolo et Renee Graziano.

Le père de Gravano était le sous-patron de la famille criminelle Gambino. Dans le teaser de la nouvelle série de MTV, nous entendons “Sammy the Bull” Gravano dire “tu dois porter mon poids, ce qui me rend malade.” Hors de prison, il se concentre désormais sur la protection de sa fille et de sa petite-fille contre les répercussions de ses actes.

“J’essaie de garder ma fille loin de la vie”, explique Gravano en ce qui concerne sa relation avec sa fille, Karina. On ne sait pas si le petit ami de Karina, Paulie, est membre d’une famille mafieuse ou non, mais MTV l’a décrit comme «volatile». Attendez-vous à voir leur relation disséquée tout au long de la série.

Qui sont les autres familles mafieuses?

Les familles de la mafia présenteront également les O’Tooles, les LaRoccas et les Augustins.

La famille O’Toole est composée de Billy O’Toole, fils de «Wild Bill», un membre tristement célèbre de la mafia de Brooklyn. O’Toole a des jumeaux Joe et Taylor, qui ont été élevés par son ex-femme, Jess Clare. Dans la série, les fans peuvent s’attendre à voir Clare faire tout ce qu’elle peut pour empêcher ses enfants de suivre les traces de leur père et grand-père.

La série mettra également en valeur la famille LaRocca. Gina LaRocca a perdu le contact avec son fils Christian «CP» Patterson après son implication dans le trafic de drogue à Staten Island et Brooklyn. La tante et l’oncle du CP, Trish et Anthony Gelardi, l’ont élevé hors de la folie mafieuse. Indépendamment de son éducation, CP a eu des accrochages avec la loi. Dans la série, sa tante, son oncle et sa mère s’efforcent d’empêcher CP de suivre le mode de vie mafieux de son père.

Enfin, il y a la famille Augustine. Lisa et Dennie Augustine. Lisa et Karen ont grandi ensemble, mais Lisa venait d’une famille en dehors de la mafia. Avec sa fille, Dennie, qui vient de terminer ses études universitaires, l’émission capture Lisa, qui a concentré ses énergies sur le fait de s’assurer que sa fille ne soit pas rattrapée par la mauvaise foule.

«Familles de la mafia» est une spin-off de «Made in Staten Island»

La dernière émission mafieuse de MTV survient après la série de courte durée Made in Staten Island, qui a mystérieusement disparu de la programmation de MTV après seulement trois épisodes. Mettant en vedette plusieurs des mêmes enfants mafieux et leurs familles, les fans étaient curieux de savoir pourquoi Made in Staten Island avait apparemment été annulé.

Dans une interview avec le podcast The Wiseguyz Show, Gravano a expliqué: «Nous travaillons. Nous n’avons pas été annulés. Nous venons juste d’arriver deux ou trois choses et nous sentions que nous voulions ajouter plus de couches au spectacle, donc nous y travaillons toujours. Nous reviendrons certainement. ”

C’est vrai! Ces familles retourneront à MTV dans Familles de la mafia le 9 avril.