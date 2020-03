Toute la conversation entre Kanye West et Taylor Swift qui prouverait que le mari de Kim Kardashian ment !

D’après cette conversation téléphonique, Taylor Swift aurait dit la vérité lorsqu’elle a rapporté que Kanye West ne lui avait pas dit qu’il la traiterait de “salope” dans sa chanson “Famous”.

Taylor Swift est revenue plus forte que jamais face à tous ces gens qui ont tenté de couler sa carrière. L’un des épisodes les plus sombres que la chanteuse de “Lover” ait vécu est la campagne de diffamation menée par la famille Kardashian, qui l’a affectée psychologiquement et l’a amenée à abandonner les réseaux sociaux pendant un certain temps.

Kanye West is manipulative Taylor Swift was NEVER “playing the victim” She WAS a victim of his manipulation#TaylorToldTheTruth #KanyeWestIsOverParty pic.twitter.com/qTl3sIEllu — bre🍓 (@brelovestay13) March 21, 2020

Puis elle est revenue avec une chanson qui était une déclaration d’intention “Look What You Made Me Do”. Tout cela l’a rendue plus forte et elle est revenue en avertissant que le vieux Taylor était mort. Pourquoi ?

Revenons à 2016

En 2016, Taylor Swift et Kanye West se sont battus. La femme du chanteur, Kim Kardashian, a publié dans son compte Snapchat une prétendue conversation téléphonique entre les chanteurs où Taylor a donné son accord à Kanye pour utiliser ces paroles dans sa chanson “Famous” : “I feel that Taylor and I could still have sex”.

Kim a traité Taylor de “serpent” parce qu’en théorie, cette conversation prouvait que la jeune femme avait donné son consentement. Cependant, Taylor a affirmé qu’on ne lui avait jamais dit qu’elle serait traitée de “salope”, ce qu’elle a trouvé irrespectueux.

La fuite

Quatre ans plus tard, toute la conversation téléphonique a été mise au jour, sans les coupures prétendument éditées rendues publiques par Kim Kardashian. L’origine de cette vidéo n’est pas claire, mais elle est déjà diffusée sur Twitter.

Dans la vidéo, Kanye West explique à Taylor qu’il pense à cette ligne de chant depuis huit mois : “Il a une ligne très controversée au début de la chanson à votre sujet”, dit West. Taylor lui demande s’il pense que cela pourrait faire du mal à ce que le rappeur dit que ce n’est pas le cas.

Il voit aussi clairement comment le chanteur de “Famous” a du mal à lire les paroles et essaie de retarder le moment autant que possible : “Il dit, euh… et le plus drôle, c’est que quand je l’ai joué pour la première fois et que ma femme l’a entendu, elle était comme, ‘Hein ? Quoi, c’est trop fou”, et puis quand les ninjas de Die Atwoord l’ont entendu, il s’est dit “Oh mon Dieu, c’est la merde la plus folle, c’est pour ça que j’aime Kanye…” et maintenant, c’est comme la réplique préférée de ma femme… Je voulais juste vous donner un aperçu de cela”.

Puis les paroles que vous entendez sont : “A tous mes amis du Sud qui me connaissent le mieux, je sens que Taylor Swift me doit du sexe. La chanteuse rit quand elle l’entend et dit : “Ce n’est pas mal”.

Kanye justifie l’appel en lui disant qu’elle a une légion de deux milliards de fans derrière elle et que ce serait super si elle aimait la chanson et la reconnaissait publiquement pour avoir plus d’audience : Si tu sentais que c’était amusant, cool et hip hop, et que tu sentais que c’était College Dropout et Ye que tu aimais, les gens seraient vraiment à fond dedans, et c’est pourquoi je pense que c’est super cool que tu sois celui qui dit : “Oh j’aime vraiment cette chanson… c’est cool.

Hasta el día de hoy admiro como fue capaz de utilizar las serpientes con las que la insultaban, para hacerlas su símbolo personal. Y hoy más que nunca, porque se demostró que todo por lo que la estaban criticando era mentira. #KanyeWestIsOverParty #TaylorToldTheTruth pic.twitter.com/kIIqk3vehu — 𝗟.𝗕.🦂 (@Imlucasborda) March 21, 2020

La dernière chose que vous entendez avant la fin de la vidéo est Taylor Swift qui demande du temps pour réfléchir : “J’ai besoin d’y réfléchir. Quand vous entendez quelque chose pour la première fois, vous devez y réfléchir, parce que c’est absolument fou…”

A aucun moment Kanye ne mentionne qu’elle va traiter Swift de salope ou prétendre qu’il l’a rendu célèbre. En fait, dans un autre clip qui circule également sur les réseaux, vous pouvez entendre Taylor vous dire qu’il a vendu 7 millions d’exemplaires de son album.

Les fans se sont tournés vers Taylor Swift, faisant les sujets de tendance #KanyeWestisOverParty et #TaylorToldTheTruth pour prétendre que la chanteuse disait toujours la vérité et que personne ne la croyait.