Toutes les preuves que Peter Weber et Hannah Ann sont ensemble maintenant

Nous en sommes aux six dernières femmes de la saison de Peter Weber de The Bachelor. Même si nous avons dû traverser beaucoup de drames inutiles et Weber étant peut-être le baccalauréat le plus délirant de l’histoire de la série, la saison est enfin en train de tourner. Les six dernières femmes sont Hannah Ann Sluss, Victoria Fuller, Kelley Flanagan, Natasha Parker, Kelsey Weier et Madison Prewett. Mais les fans pensent qu’ils ont peut-être précisé qui gagne le cœur de Weber.

Peter Weber et Hannah Ann | John Fleenor / ABC via .

Qui est rentré à la maison?

Dans l’épisode de mercredi soir, nous avons commencé avec dix femmes. Victoria Paul a été l’une des premières à être leader de Weber’s. Mais quand elle l’a pris à part pour un peu de réconfort, il a fini par lui dire qu’il ne la voyait pas comme sa femme et l’a renvoyée chez elle. Ensuite, Tammy Ly et Mykenna Dorn ont été envoyées à un rendez-vous en tête-à-tête où Dorn a prononcé un discours très étrange sur la victoire de l’amour. Ly n’a pas survécu au rendez-vous en tête-à-tête et a été renvoyé chez lui. Mais Dorn n’a pas eu trop de temps pour se réjouir de sa victoire sur Ly lorsqu’elle a été renvoyée à la maison lors de la cérémonie des roses, avec Sydney Hightower.

Cette saison n’a pas été gâchée

À ce stade de la saison, nous savons généralement déjà qui gagne, le blogueur Reality Steve gâchant la série chaque année. C’est la première saison que le vainqueur n’a pas encore été gâté.

“Je suis vraiment excité pour cette saison parce que je suis très confiant que personne ne pourra le gâcher”, a déclaré Weber au Hollywood Reporter au début de la saison. “Il y a une raison pour laquelle je crois cela – et évidemment je ne peux pas le dire, sinon ça le trahit. Je suis très confiant que Reality Steve et toutes ces personnes, ils ne vont pas savoir ce qui se passe – il n’y a aucun moyen de le savoir. Et je suis très excité à ce sujet parce que je pense que c’est ce que cette émission a voulu pendant un certain temps et je suis excité que pour ma saison il y ait une très bonne chance qui se produise. Et je suis ravi que tout le monde vienne pour le voyage et ne sache pas ce qui se passe à la fin, et puisse simplement vivre avec moi. ”

Preuve que Hannah Ann et Peter sont ensemble

Bien que le nom du gagnant n’ait pas été dévoilé, les fans sont à peu près sûrs que Sluss et Weber sont ensemble.

Tout d’abord, Sluss a posté une photo sur Instagram le 29 décembre, avec un sac de golf en bandoulière. Le sac était très similaire à celui que Weber avait affiché dans son instastory.

Selon Bustle, un utilisateur de TikTok a également affirmé avoir vu Sluss FaceTiming avec un homme qui ressemblait à Weber à propos d’emménager ensemble à L.A.

En plus de tout cela, Sluss est toujours le seul concurrent à avoir son Venmo réglé en privé. Bien que ce ne soit pas le plus gros indice, les fans utilisent littéralement tout ce qu’ils peuvent pour déterminer qui a gagné cette saison. Si Sluss a gagné, alors il est logique qu’elle ait toujours son application de paiement définie sur privée afin que personne ne puisse la voir et Weber communiquer entre eux.