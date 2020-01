‘Toy Story 4’ de Disney et Pixar obtient une nomination aux Oscars pour le meilleur long métrage d’animation

Nous avons des nouvelles qui ne sont certainement pas des ordures pour les fans de Disney, Pixar et Toy Story. Quelles nominations Toy Story 4 a-t-il obtenues pour les prochains Oscars? Voici ce que nous savons sur le blockbuster de Pixar et ses nominations.

«Toy Story of Terror» | Disney / Pixar via .

“Toy Story 4” de Disney et Pixar a été présenté en première en juin 2019

L’histoire de Woody et Buzz n’est pas encore terminée. En juin 2019, Pixar a présenté une autre suite de leur film à succès Toy Story. Ce film présentait les aventures des jouets de Woody, Jessie et Buzz et Bonnie. Lorsque Bonnie se fait un nouvel ami à la maternelle, les choses se compliquent pour Woody, alors qu’il essaie d’enseigner à cette spork ce que signifie vraiment être un jouet et un ami.

“Aussi génial que la fin [Toy Story 3] est – et nous en sommes tous très fiers – c’était la fin d’Andy et de ce fil. C’est ce qui a conduit à «Que ferait Woody? Il a tout fait correctement. Est-ce la fin? “Tout d’un coup, j’ai commencé à penser que ce n’était pas la fin pour nous. Andrew Stanton était celui qui disait: «Non, je n’ai jamais pensé que c’était la fin», a déclaré le producteur Jonas Rivera lors d’une interview avec Slash Film.

Acteurs de «Toy Story 4» | Matt Stroshane / Disney Resorts via .

Quelques films produits par Disney ont remporté des nominations aux Oscars

Depuis sa première, ce film d’animation a rapporté plus d’un milliard de dollars de ventes au box-office. Les morceaux de la bande originale, comme «You’ve Got a Friend in Me», ont généré des millions de flux sur des plateformes comme Spotify. De plus, certains fans attendent avec impatience les débuts du film sur le service de streaming de Disney, Disney +.

En raison d’un «accord existant», Toy Story 4 sera disponible sur Disney + à partir du 5 février 2020. Ce n’est que quelques jours avant les 92e Academy Awards, où Toy Story 4 est nominé pour le meilleur film d’animation. (Les autres films Disney en nomination cette année incluent Star Wars: The Rise of Skywalker et Marvel’s Avengers: Endgame.)

Le film d’animation de Disney et Pixar, «Toy Story 4», a remporté une poignée de nominations aux Oscars

En tant que l’un des films les plus vendus de l’été 2019, Toy Story 4 a remporté des nominations aux Oscars pour sa musique et l’ensemble du film d’animation. En fait, «Je ne peux pas te laisser te jeter», avec de la musique et des paroles écrites par Randy Newman, est nominé pour la meilleure chanson originale.

Plus important, Toy Story 4 (Josh Cooley, Mark Nielsen et Jonas Rivera) a remporté la nomination pour le meilleur long métrage d’animation. C’est le seul film nominé par Disney-Pixar à avoir obtenu une nomination aux Oscars dans cette catégorie, bien que Disney ait sorti des films comme The Lion King et Frozen 2 en 2019.

Parmi les autres candidats aux meilleurs films d’animation, citons Klaus, How to Train Your Dragon: The Hidden World, I Lost My Body et Missing Link. Cependant, Toy Story 4 est un favori majeur pour l’Academy Award, avec le vainqueur du Golden Globe, Missing Link. Les fans devront attendre jusqu’en février pour savoir qui gagne.

La 92e cérémonie des Oscars aura lieu le 9 février 2020. D’ici là, les fans peuvent regarder d’autres films de Toy Story et des spin-offs, comme Forky pose une question, sont disponibles sur la plateforme de streaming de Disney, Disney +.