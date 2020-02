Tracee Ellis Ross est plus elle-même maintenant

2020-02-17 12:30:07

Tracee Ellis Ross est devenue “plus elle-même” en vieillissant.

La star de 47 ans sent qu’elle est passée d’une «femme sage et douce» à qui elle est aujourd’hui et insiste sur le fait qu’elle n’a jamais été dans l’ombre de sa célèbre mère Diana Ross et a grandi dans son «étreinte».

Elle a dit: “En vieillissant, je suis devenue plus moi-même. Et plus je suis moi-même, plus ma vie me ressemble … J’avais l’habitude de penser que c’était mon travail d’être cette sage calme, douce femme, qui écoutait et souriait. C’est partout dans les films. J’ai l’impression d’avoir grandi dans son étreinte, pas dans son ombre. ”

Et la star de “ Black-ish ” devrait chanter pour la première fois à l’écran dans son nouveau film “ The High Note ” et bien qu’elle ait d’abord ressenti de la pression à cause de sa célèbre maman, mais quand Diana a découvert le rôle, elle a pleuré heureuse larmes.

S’adressant à Oprah Winfrey lors de sa tournée Vision 2020 au cours de la semaine à l’American Airline Center de Dallas, au Texas, elle a ajouté: “Il y avait cette petite fille en moi qui rêvait à l’origine d’être sur une scène dans une robe scintillante chantante. Je pense que il était très inconscient que je l’ai cachée. C’était dangereux. J’avais l’impression que j’allais être effacé et comparé …

“Chaque fois qu’il y avait un moment pour chanter publiquement avec d’autres personnes, je le rendais drôle parce que de cette façon les gens n’écouteraient pas avec l’oreille d’enfant ‘Diana Ross’. ‘ C’était comme si je me promenais avec pas tout le monde parce qu’il y avait une partie de moi qui voulait briller, que je voulais vivre et ne l’étais pas, donc c’était comme ce bras noué autour de mon dos. [When she found out], son visage était couvert de larmes et elle a dit: “Enfin.”

