Travis Mills rompt le silence sur la séparation de Madelaine Petsch

Travis Mills a rompu son silence lors de sa séparation d’avec la star de Riverdale, Madelaine Petsch.

Travis Mills a confirmé sa séparation d’avec Madelaine Petsch.

Après qu’il a été rapporté que la star de ‘Riverdale’ et le rappeur ont décidé de mettre fin à leur relation après trois ans de fréquentation, Travis a publié une longue déclaration dans laquelle il a expliqué qu’en fin de compte, ils étaient tous deux sous les projecteurs et “séparés” par leur une lourde charge de travail a conduit à leur rupture.

Le rappeur de 30 ans a poursuivi en expliquant que leur relation était “la plus non superficielle” et “l’expérience de base” et qu’il n’avait jamais aimé personne sur cette “échelle” auparavant.

Il a écrit aux côtés d’un cliché de la paire sur Instagram: “J’ai écrit et réécrit ces derniers jours. J’ai dû accepter qu’il n’y avait aucun moyen possible de capturer un amour de cette échelle ou de sa signification pour moi, dans un quelques paragraphes.

“Cela dit, je vais essayer, parce que beaucoup d’entre vous nous ont soutenus au fil des ans comme le ferait une famille. Alors ça y est – Notre relation a été dans les yeux du public pendant les 3 dernières années.” Ce qui est ironique à propos de mon plus grand public La relation est que dans les coulisses, c’était l’expérience la plus non superficielle et la plus ancrée de ma vie. Bien que cela me fasse mal, notre voyage a pris fin, je le pense quand je dis que je suis incroyablement reconnaissant d’avoir partagé les 3 dernières années avec quelqu’un d’aussi compatissant, intelligent et merveilleux que Madelaine. La croissance personnelle rendue possible par notre temps ensemble, je n’échangerais pour rien.

“Les tapis rouges, les fêtes, les séances photo, la télévision, etc. créent cette réalité alternative où nous sommes des gens unidimensionnels, sans défis du monde réel, nous levant les pieds, attendant le prochain gros travail. Je souhaite que nos vies ressemblent vraiment à un google recherche d’images de nos noms. (sic) ”

Travis a ajouté qu’il blâmait l’attention portée à leur vie privée, alors qu’il décrivait la “montagne de défis” auxquels ils étaient confrontés ensemble.

Il a expliqué: “En réalité, nous sommes des individus ambitieux et travailleurs, traitant du rejet, dans différents États / pays, se demandant quelle est la prochaine meilleure décision, essayant de voir des amis / famille, de prendre soin de nos chiens, de répondre à un océan des e-mails, équilibrer la VRAIE VIE et tout faire tout en étant séparé par elle.

“Il y a une tonne de privilèges de pouvoir faire ce que nous faisons, mais il y a une montagne de défis.

“Cela a dit que nous étions ensemble. Cela m’a mis au défi, m’a gardé honnête, m’a rendu plus compatissant et m’a aidé à faire des choses très nécessaires pour grandir.

“J’ai tellement appris sur moi-même et sur la vie grâce à cet amour et à ce soutien inconditionnels. (Sic)”

Et le musicien a conclu qu’il n’effacerait aucun des souvenirs de l’ancien couple des médias sociaux, et a déclaré qu’il était “excité” de voir ce que l’avenir réserve à la star de 25 ans, qui a insisté sur le fait qu’il sera toujours là pour.

Il a poursuivi: “Pendant que je retiens mes larmes, je suis impatient de voir ce que vous ferez ensuite. Je vous soutiendrai toujours.”

“Essayer de capturer la gratitude, l’amour et la douleur en quelques paragraphes, est impossible. Je ne supprime aucune de nos images, je ne regrette rien. C’est un monde triste lorsque les sites, blogs et médias essaient de profiter de notre douleur. Veuillez être respectueux. Merci du fond du cœur pour votre soutien. (Sic) ”

Le duo de célébrités a été lié pour la première fois en 2017, et Madelaine avait précédemment révélé que Travis l’avait contactée via Facebook après la diffusion de “ Riverdale ” – dans laquelle elle joue Cheryl Blossom -.

Cependant, dans une interview l’année dernière, Madelaine a insisté sur le fait qu’elle se concentrait sur sa carrière – plutôt que sur le mariage ou avoir des enfants.

Elle a dit: “Je suis basée sur la carrière en ce moment. Carrière, carrière, carrière, et puis si les enfants arrivent plus tard … peut-être. Mais maintenant, je vais bien.”

