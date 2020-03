Travis Scott et A $ AP Rocky étaient-ils vraiment vraiment en feu?

Les rumeurs d’une querelle entre A $ AP Rocky et Travis Scott circulent depuis des années.

Depuis que le rappeur de «Sicko Mode» s’est jeté sur un fan qui l’appelait «A $ AP» en 2015, les gens sont convaincus que les rappeurs ont toujours eu du mauvais sang.

Travis Scott et A $ AP Rocky | Matt Winkelmeyer / . Image; Peter White / .

Mais depuis que Rocky a dissipé les rumeurs plus d’une fois, nous nous demandons si les rappeurs se sont vraiment disputés?

Les rappeurs ont déclenché des rumeurs de feud en 2015

Habituellement, lorsque les célébrités sont au milieu d’une querelle, elles attisent continuellement les flammes soit en se disséminant sur les réseaux sociaux, soit en s’appelant lors des interviews.

Même si Rocky et Scott n’ont jamais fait ces choses, les fans étaient toujours convaincus qu’il y avait du mauvais sang entre eux et ont gardé les rumeurs d’une prétendue querelle pendant des années.

Les fans ont d’abord senti qu’il y avait des tensions entre les rappeurs en avril 2015 lorsque l’ancien directeur créatif de Rocky, Ian Connor, a accusé Scott d’avoir copié le style de leur A $ AP Mob lors d’une interview avec Complex Magazine.

«Pourquoi Travi $ [Scott] N ° 1? Qui a influencé Travi $? Qui est le père? Rocheux. A $ AP Mob. Nast. Ian Connor. Illz. Bari. Qu’est-ce que c’est que cette merde quand toutes ces personnes ont signé la… chose? ” Dit Connor.

Plus tard cette année-là, TMZ a surpris le rappeur «HIGHEST IN THE ROOM» en colère et se lançant contre un fan pour l’avoir appelé «DÈS QUE POSSIBLE».

Plusieurs mois plus tard, Connor a revu les accusations dans une série de tweets, que Rocky a fermés lors de son interview de 2016 avec Ebro dans le matin.

“Si vous allez faire quelque chose et influencer les gens, vous ne pouvez pas être arrogant à ce sujet lorsque quelqu’un est inspiré”, a-t-il déclaré. “Si vous allez inspirer les gens, vous ne pouvez pas leur en vouloir.”

Il a ajouté que ce n’était pas à lui de décider si Scott copiait réellement le style de son équipe, mais plutôt aux fans. “Laissez le shorty rock et laissez le peuple décider s’il est un mordeur ou s’il est authentique”, a poursuivi Rocky. «Je ne dis pas que tout le monde devrait être autorisé à prendre qui que ce soit. Je ne sous-entends pas cela, mais je me sens comme toute cette situation, cela semble insignifiant. “

Les deux ont prouvé qu’ils n’avaient pas de bœuf les uns avec les autres

Après avoir partagé ses deux cents sur le tout Scott volant sa situation de style, Rocky a laissé les choses à ce sujet, et son boeuf présumé et celui de Scott n’a été ramené qu’en 2018.

En avril de la même année, le producteur de disques Funkmaster Flex a suscité des ennuis en se rendant sur Twitter pour accuser plusieurs rappeurs – dont Scott – d’avoir volé le «swag» de Rocky.

Après avoir publié le tweet, le «Canal St.» le rappeur était apparemment d’accord avec le disc-jockey en citant le post avec la légende “FLVCKO FACT”.

Après une tonne de drame entourant ses commentaires sur les réseaux sociaux, Rocky a prouvé qu’il n’y avait pas de rancune entre lui et Scott lorsqu’il a commenté les réalisations du confrère lors d’une interview en 2018 avec Peter Rosenberg du Complex.

“Il y a des moments où j’ai l’impression d’avoir été un pionnier de la merde, mais je ne reçois pas la reconnaissance de certaines personnes ou artistes ou quoi que ce soit”, a-t-il déclaré. “Il a dit ce qu’il a dit, j’ai dit” Faits “. C’est à peu près ça … Je pense que Travis fait de la musique cool et il a eu un bébé, j’en suis content. C’est beau.”

Rocky a récemment fermé les rumeurs d’une querelle

Bien que Scott n’ait rien dit du tout sur sa prétendue querelle avec Rocky au fil des ans, il a apparemment mis fin aux rumeurs selon lesquelles ils auraient du bœuf les uns avec les autres au Festival sans fil 2019 de Londres.

Sur scène, le rappeur de «Sicko Mode» a adressé un cri à Rocky, qui avait été arrêté en Suède le même mois, en criant «Free Rocky» lors de son set.

Quelques mois plus tard, le membre d’A $ AP Mob a complètement fermé toutes les rumeurs d’une querelle suite à sa performance Rolling Loud en octobre 2019.

Bien que les fans étaient convaincus qu’un freestyle qu’il effectuait était un morceau de Scott diss, Rocky a mis fin aux rumeurs une fois pour toutes avec un tweet.

QUE ME N TRAVIS BEEF SHIT SO PLAY PLAY OUT, LET IT GO

– LORD FLACKO JODYE II (@asvpxrocky) 16 octobre 2019

Après avoir publié le tweet, il semblait que les fans avaient finalement mis fin à ces rumeurs de querelle.

Bien que certaines personnes puissent encore croire que Scott et Rocky ne s’entendront jamais, il semble que ces deux-là aient fini de nourrir les rumeurs.