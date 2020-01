Trent Reznor est à nouveau papa

2020-01-15 16:30:04

Trent Reznor est devenu père pour la cinquième fois ce week-end.

Le leader de Nine Inch Nails – qui a déjà Lazarus, neuf ans, Balthazar, huit ans, un fils de quatre ans dont le nom n’a pas été rendu public, et Nova, trois ans, avec son épouse Mariqueen Maandig – a admis qu’il n’avait pas eu beaucoup de chance pour traiter les nouvelles, son groupe doit être intronisé au Rock and Roll Hall of Fame parce qu’il a eu quelques jours mouvementés en raison du nouvel ajout à sa maison.

Lorsqu’on lui a demandé s’il savait qui il aimerait faire introniser NIN dans le couloir, il a répondu: “Non. Comme je l’ai dit, ce sont encore de nouvelles informations. Et je viens d’avoir un nouveau bébé ce week-end. Beaucoup d’action ici .. . 2020 commence avec un big bang. ”

Le rockeur de 54 ans est toujours “sous le choc” avec les nouvelles du Temple de la renommée parce que c’était la troisième fois que Nine Inch Nails figurait sur la liste restreinte, alors il s’attendait à être de nouveau déçu.

Il a déclaré au magazine Rolling Stone: “Je suis assez paniqué. Je suis assez sous le choc.

“Je suis en fait assez surpris. Quand je repense à la façon dont Nine Inch Nails est reçu, il semble toujours que nous tombons entre les mailles du filet ou que nous ne sommes pas dans cette catégorie ou” cette chose “.

“Je ne sais pas si c’est un mécanisme de défense, mais je pensais juste que nous resterions dans cette catégorie, donc je suis agréablement surpris de nous voir reconnus. Ça fait du bien.”

«Je suis un peu soulagé parce que je pensais que chaque année pour le reste de ma vie, j’aurais une nouvelle déception me rappelant: ‘Tu n’es pas assez bien.’ ”

Cette année, feu Whitney Houston, Depeche Mode, T-Rex, The Doobie Brothers et la légende du rap décédé The Notorious B.I.G.

Whitney, The Notorious B.I.G. – le vrai nom Christopher Wallace – et les batteurs de Doobies Michael Hossack et Keith Knudsen et tous les membres de T. Rex – qui étaient dirigés par Marc Bolan – en plus du batteur Bill Legend seront intronisés à titre posthume.

Les six intronisés ont battu les 10 autres actes – Pat Benatar, Dave Matthews Band, Judas Priest, Kraftwerk, MC5, Motorhead, Rufus avec Chaka Khan, Todd Rundgren, Soundgarden et Thin Lizzy – qui ont réussi à figurer sur la liste des bulletins de vote mais n’ont pas réussi à obtenir suffisamment votes pour le faire à travers.

La cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame 2020 se tiendra à l’auditorium public de Cleveland, Ohio, le 2 mai 2020 et sera diffusée en direct sur HBO et la station de radio SiriusXM Rock and Roll Hall of Fame.

