Trevor Noah affirme que Tiger King Joe Exotic et Donald Trump sont exactement les mêmes

Eh bien, nous savons tous Trevor Noah a fait au cours du week-end. Il a continué à s’imprégner de l’actualité de la réponse aux coronavirus de Donald Trump tout en absorbant la sensation de docuseries de Netflix «Tiger King» puis il a confondu les deux pour l’édition du lundi de son “Daily Social Distancing Show”.

Après avoir épinglé les sept épisodes ce week-end, j’ai réalisé quelques choses “, a déclaré Noah.” Premièrement, c’est ce qui se passe lorsque les Blancs n’ont pas d’amis noirs. Et deuxièmement, Joe Exotic n’est pas seulement l’une des personnes les plus étranges que vous rencontrerez dans votre vie, il pourrait également être président des États-Unis.

L’animateur de “The Daily Show” a divisé les comparaisons entre le commandant en chef et l’ancien gardien de zoo exotique (nous avons laissé tant d’adjectifs pour décrire Joe Exotic) en quatre points principaux, concluant que Joe Exotic possède tous les des outils qui sont apparemment nécessaires pour devenir président.

Tant que notre baromètre pour un président réussi est Donald Trump, bien sûr.

“Une chose que vous remarquez à propos de Joe Exotic est qu’il fait tout à son sujet”, a déclaré Noah. “Tout tourne autour de moi, qui est apparemment très présidentiel.”

Il a ensuite montré une série de clips de Trump au cours des dernières semaines vantant les notes de ses notes quotidiennes sur les coronavirus, indiquant qu’il voulait sa signature sur les chèques de secours et disant même que les gouverneurs devaient être gentils avec lui s’ils voulaient de l’aide du gouvernement fédéral.

Noah a facilement brisé tous ces arguments, soulignant que les informations COVID-19 pourraient avoir quelque chose à voir avec la raison pour laquelle les gens se connectent, que Trump n’avait rien à voir avec les détails de ce plan de secours, donc il n’a pas le droit de s’attribuer le mérite de et enfin … la courtoisie n’est pas nécessaire en cas de crise. Faites juste ce qui doit être fait!

Le deuxième point de comparaison était, comme l’a dit Noah, “Joe Exotic est la personne la plus désorganisée que vous rencontrerez jamais, et en ce qui concerne le coronavirus, Trump est exactement le même.”

Dans ce cas, il voulait dire plus de position changeante de Trump sur le virus, remontant au rejet précoce, résistant à l’invocation de la Defense Production Act avant de le faire, tirant pour ouvrir le pays à Pâques avant de le fermer jusqu’en avril. “Trump fait volte-face à tel point que si les Jeux olympiques n’étaient pas annulés, il se mesurerait à Simone Biles”, a plaisanté Noah.

Son troisième point majeur était que Joe Exotic “voit des complots partout” – et Carole Baskin derrière la plupart d’entre eux. Quant à Trump, il a cité des exemples comme Trump disant que les hôpitaux stockent des fournitures, exigeant plus que ce dont ils ont besoin pour les stocker.

Trump s’est même demandé pourquoi ils auraient soudainement besoin de plus de ventilateurs que ce qu’ils ont normalement, comme s’il avait momentanément oublié qu’il y avait une crise de santé publique.

“C’est de la même manière que j’ai remarqué que parfois les gens dans les rues ont beaucoup plus de parapluies et parfois personne n’a de parapluie”, songea Noah. “Quelque chose ne s’additionne pas ici …”

Mais la comparaison la plus grande et la plus profonde avec les deux hommes, et celle qui scelle le soutien de Noah à Joe Exotic pour le président, c’est qu’il “aime se présenter comme un expert dans son domaine quand la vérité est qu’il n’a aucune idée de quoi il parle. Il le fait juste voler. “

Honnêtement, il y a tellement d’exemples de Trump qui parle de la manchette et se trompe, allant de la promotion de vaccins qui n’existent pas à des médicaments alternatifs dangereux, à des statistiques incorrectes sur les taux d’infection, les taux d’infection internationaux. La liste s’allonge encore et encore, c’est pourquoi les corrections Trump sont devenues une caractéristique régulière de la plupart des organes de presse.

