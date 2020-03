Tristan Thompson en quarantaine avec Khloe Kardashian

2020-03-23 ​​09:30:06

Tristan Thompson a passé «quelques jours» avec l’ex Khloé Kardashian et leur fille True au milieu de l’épidémie de coronavirus afin qu’il puisse toujours voir sa petite fille.

Tristan Thompson a passé «quelques jours» avec son ex-petite amie Khloé Kardashian et leur fille True au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Le basketteur est resté au domicile de la star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ à Los Angeles alors qu’ils se concentraient sur la coparentalité de leur fille de 23 mois pendant la pandémie.

Une source a déclaré au magazine People: “Khloé reste toujours à la maison avec True. Ils n’ont pas eu de rencontres avec les cousins ​​de True et ne jouent qu’à la maison dans l’arrière-cour. Tristan a été autour et est resté chez Khloé pendant quelques jours afin il pourrait passer du temps avec True. Ils sont tous en bonne santé. Khloé et Tristan ne sont pas de retour ensemble. Encore une fois, être les meilleurs co-parents est leur seule priorité. ”

Le statut de la relation de Khloe avec Tristan a été remis en question récemment après avoir sous-titré un post Instagram faisant référence à son ex, dont elle s’est séparée après qu’il l’ait trompée avec son ancien copain Jordyn Woods.

La légende sur la photo était: “La seule chose dont j’ai besoin que tu te souviennes est à quel point ton papa et moi t’aimons.”

Et lorsqu’un fan a demandé si elle était toujours célibataire ou si cela signifiait qu’ils étaient ensemble, elle a répondu: “Cela signifie que ses parents l’aiment au-delà de toute mesure.”

Plus tôt cette année, Khloe 35 a salué Tristan, 29 ans, comme une “grande personne” malgré leurs différences.

Elle a dit: “Je sais que son père est une personne formidable. Je sais combien il l’aime et se soucie d’elle. Je veux donc qu’il soit là.”

Et Khloe a déclaré qu’elle avait pris des conseils sur la coparentalité en regardant ses parents, Kris Jenner et le regretté Robert Kardashian, naviguer en coparentalité lorsqu’elle était enfant.

Elle a dit de ses parents: “Je me souviens toujours [they were]. Je suis sûr maintenant que je l’ai vécu moi-même en essayant de coparentalité qu’ils étaient si fluides avec ça. Je n’ai jamais, jamais entendu mes parents parler irrespectueusement de l’autre. “

Mots clés: Khloé Kardashian, Tristan Thompson

Retour au flux

.