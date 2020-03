Trois autres cas de coronavirus près du site de Coachella laissent les participants se demander si le festival 2020 sera annulé ou reporté

Jusqu’à il y a quelques jours, les futurs participants à Coachella ne se préoccupaient pas du fait que le coronavirus affecterait le festival de musique. Maintenant, avec le premier cas confirmé de coronavirus dans le comté de Riverside, en Californie, il y a une chance que le festival puisse être annulé. Voici ce que les gens disent en ligne – et ce que les officiels ont à dire sur le festival imminent.

Les festivaliers assistent au festival de musique et d’arts Coachella Valley 2019 | Presley Ann / . pour Coachella

Une source affirme que Coachella 2020 pourrait être reportée à octobre

Avec d’autres États très peuplés comme New York, la Californie a récemment déclaré un «état d’urgence», résultant de la vague de cas de coronavirus. (Au 10 mars, il y avait 14 cas confirmés de virus dans la région de Los Angeles.)

Le comté de Riverside, qui détient la ville de Coachella, a récemment déclaré une «urgence de santé publique», selon le Los Angeles Times. En conséquence, certains responsables ont commenté l’avenir du festival de musique très attendu de l’année, Coachella.

“Les résidents et les voyageurs de notre région doivent savoir que la situation est sûre”, a déclaré le superviseur du comté de Riverside, V. Manuel Perez, lors d’une conférence de presse jeudi matin. «Sachant que la vallée de Coachella est une destination de villégiature pour le monde, la situation pourrait être très fluide.»

En raison de la grande foule et des participants venus de différentes parties du monde, d’autres festivals de musique prévus pour 2020 ont depuis reporté ou annulé leurs événements. Cela inclut Ultra Music Festival Miami et SXSW.

Coachella a annoncé sa gamme 2020 pour la première fois quelques mois auparavant

Une source a indiqué que le festival pourrait être reporté à octobre, bien que les comptes des médias sociaux du festival n’aient pas encore répondu. Parce que Coachella est considéré comme l’un des plus grands festivals de musique au monde, certains se demandent s’il y aura une annonce dans les prochaines semaines.

“Ils ont encore un peu de temps avant de tirer sur la gâchette d’annulation, mais à moins que la situation ne s’améliore rapidement, l’élan pourrait être trop fort pour que Goldenvoice s’arrête”, a déclaré une source, selon Billboard. “Si cela doit fonctionner, les choses doivent commencer très bien.”

Avec la programmation comprenant d’autres artistes comme Charli XCX, Lana Del Rey, Flume, Megan Thee Stallion et FKA Twigs, certains fans ont acheté leurs billets des mois à l’avance, le premier week-end se vendant en quelques jours. Les têtes d’affiche de Coachella cette année sont Rage Against the Machine, Travis Scott et Frank Ocean.

Les futurs participants ont fait part de leurs préoccupations concernant le coronavirus et Coachella

Une fois que l’annulation de l’Ultra Music Festival Miami et la distribution du coronavirus près du site du festival Coachella ont été annoncées, certains participants se sont tournés vers les réseaux sociaux. Alors que certains ont exhorté le festival à reporter ou à annuler, d’autres voulaient qu’il reste pour le printemps 2020.

«Salut, résident Coachella ici. Personnellement, je ne veux pas être exposé au coronavirus, donc ce n’est pas doux, c’est sûr xoxo », a écrit un utilisateur de Twitter.

“Si Coachella est annulée l’année où je pourrai enfin partir et que je serai content de la composition à cause du coronavirus, je mettrai personnellement fin au coronavirus moi-même”, a plaisanté un autre utilisateur de Twitter. Vraisemblablement, une autre annonce concernant l’épidémie de coronavirus et Coachella viendra bientôt.

Plus d’informations sur Coachella peuvent être trouvées sur leur site Web.