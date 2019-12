Trois suites de Keanu Reeves arrivent bientôt; Est-ce que 'Constantine 2' pourrait être le prochain?

Keanu Reeves semble être partout ces jours-ci. Et les fans ne se plaignent certainement pas. Après avoir percé à la fin des années 1980 et au début des années 1990, l'acteur est revenu sous les projecteurs de manière spectaculaire. De ses rôles au cinéma à sa vie personnelle, Reeves a fait les manchettes à plusieurs reprises en 2019.

Il reprit son rôle de maître assassin titulaire dans John Wick: Chapitre 3 – Parabellum. Ensuite, il a exprimé le cascadeur canadien Duke Caboom dans Toy Story 4 et a fait une apparition mémorable en tant que lui-même dans la comédie romantique Netflix Always Be My Maybe. Mais Reeves ne fait que commencer.

Keanu Reeves sur le tapis rouge | JEAN-BAPTISTE LACROIX / . via .

Keanu Reeves jongle avec plusieurs franchises de films

Avec les projets qu'il a alignés ensuite, Reeves pourrait être placé pour un sommet de carrière encore plus élevé dans les deux prochaines années. Il a un caméo surprenant et hilarant dans The SpongeBob Movie: Sponge on the Run. Puis, quelques mois plus tard, il reprendra le rôle qui l’a rendu célèbre pour la première fois: Ted "Theodore" Logan.

Après des années de spéculation, Bill et Ted Face the Music arriveront dans les salles le 21 août 2020. Le film est la troisième entrée tant attendue de la série, après le Bogus Journey de Bill & Ted en 1991. Reeves retrouve Alex Co-star et ami de longue date pour le projet, mais c'est loin d'être la seule suite que l'acteur ait dans la file d'attente.

Récemment, Warner Bros. a annoncé la sortie prochaine de la quatrième entrée de la franchise The Matrix le 21 mai 2021. Le même jour, une autre suite de Reeves, John Wick: Chapter 4, sortira en salles. Alors que l'un de ces films changera presque certainement sa date de sortie avant cette date, le message sous-jacent de «Keanu Reeves Day» est que l'acteur est prêt à reprendre ses rôles les plus célèbres.

La dernière mise à jour de développement sur «Constantine 2»

À cette fin, des rumeurs tournent autour d'un autre projet qui pourrait éventuellement voir Reeves revenir dans un rôle bien-aimé. Le scénariste Mattson Tomlin a récemment collaboré avec le réalisateur Matt Reeves au prochain redémarrage de The Batman. Mais la récente mention de Tomlin sur Twitter à propos de "[l'achat] de bandes dessinées" a incité les fans à se demander sur quel projet DC il travaillait ensuite.

Selon des rumeurs, Tomlin pourrait travailler sur un nouveau film centré sur John Constantine, le personnage de DC Comics Reeves a joué à l'écran en 2005. Le rapport indique que cela pourrait être un redémarrage qui offre une nouvelle rotation sur le matériel source. Cependant, Warner Bros.apparaît peut-être encore que Reeves réinvente le personnage.

Le rapport compare la possibilité d'un retour de Reeves au casting de Ryan Reynolds dans Deadpool après avoir joué le personnage de X-Men Origins: Wolverine. Ramener Reeves maintenant a beaucoup de sens, étant donné que nous avons entendu des rumeurs pendant un certain temps selon lesquelles DC et Marvel voulaient tous deux le lancer dans de nouveaux projets.

Est-ce que Keanu Reeves veut rejouer John Constantine?

Si c'est ce que Warner Bros espère, ils ont peut-être de la chance. Reeves a dit pendant des années qu'il voulait rejouer Constantin, et cela pourrait être sa chance de le faire. Maintenant que l'acteur est de retour, le fait de reprendre le rôle semble probablement très bon pour les dirigeants de studio également.

Ce premier film a rapporté 230 millions de dollars dans le monde contre un budget de 100 millions de dollars. Pourtant, les fans sont restés fidèles à Constantine au fil des ans. NBC a essayé d'adapter les bandes dessinées Hellblazer sur lesquelles le film était basé pour une série d'action en direct de courte durée. Bien que cette émission soit restée plus fidèle à la représentation blonde et britannique du personnage sur la page, elle n'a duré qu'une seule saison.

Matt Ryan a réussi à transformer son concert avec NBC en un rôle dans Legends of Tomorrow. Pourtant, les chances qu'il soit en tête d'affiche d'un long métrage sont minces. Étant donné le calendrier chargé de Reeves, l'acteur a probablement son choix de projets, mais nous sommes prêts à parier que Warner Bros. serait en mesure de le sécuriser s'ils choisissaient de le faire.