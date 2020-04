Trolls: succès de la tournée mondiale en VOD, AMC interdit les films universels, les Oscars permettent la diffusion en continu

Est-ce un coup de chance ponctuel dû à une période extraordinaire de l’histoire américaine, ou est-ce un signe de choses à venir? Les théâtres redoutent depuis longtemps l’empiètement du streaming sur leurs revenus, mais un film pour enfants peut ouvrir la voie à un changement monumental dans la façon dont les consommateurs reçoivent leur contenu cinématographique.

Non seulement “Trolls: World Tour” s’est avéré être un énorme succès en VOD – après avoir déplacé son modèle de distribution directement auprès des clients au milieu de la pandémie de coronavirus en cours – il a en fait fait beaucoup plus d’argent dans un délai beaucoup plus court que les “Trolls” d’origine. film a fait dans les théâtres.

En fait, en seulement trois semaines selon Le journal de Wall Street, la suite aurait rapporté 95 millions de dollars et généré plus de revenus pour Universal que le film original en cinq mois dans les salles. À la suite de ce succès, Universal Studios a déplacé sa sortie en salles prévue de la vedette de Pete Davidson “The King of Staten Island” d’une sortie en salles le 19 juin à une sortie VOD à domicile le 12 juin et ce n’est peut-être que le début.

La plus grande différence ici est qu’un studio devrait faire en moyenne 50% des ventes de billets pour un film sorti en salles, tandis que la VOD leur rapporte 80% des revenus. Cela rend beaucoup plus facile de faire de la banque avec une sortie directe par opposition au modèle théâtral traditionnel, ce qui le rend attrayant même au-delà de cette pandémie.

En vantant le succès de la suite animée, le PDG de NBCUniversal, Jeff Shell, a déclaré que “dès la réouverture des cinémas, nous prévoyons de sortir des films sur les deux formats”. Inutile de dire que les propriétaires de théâtre ne sont pas du tout satisfaits de cette idée, tout comme ils étaient scandalisés quand Universal a choisi d’aller de l’avant avec la sortie de “Trolls: World Tour” plutôt que de retarder le film comme tant d’autres studios l’ont fait.

AMC Theates est allé jusqu’à proclamer qu’ils interdisaient désormais tous les films Universal de leurs salles. La plus grande chaîne de théâtre au monde, avec plus de 660 écrans aux États-Unis seulement, a fait cette déclaration en réponse aux commentaires de Shell dans une lettre à la présidente d’Universal Studios, Donna Langley.

“Universal a déclaré qu’elle ne recherchait une sortie de divertissement directement à domicile que pour” Trolls World Tour “parce que les théâtres étaient fermés et Universal s’était engagé dans un accord de licence de jouets lucratif”, a écrit le PDG d’AMC, Adam Aron. “Nous avions des doutes sur le fait qu’il s’agissait entièrement des motivations d’Universal, car Universal souhaitait depuis longtemps aller à la maison jour et date.”

Dire que le passage aux sorties VOD jour et date n’offre rien d’autre qu’un inconvénient pour AMC et les propriétaires de théâtre, Aron a qualifié l’idée de “catégoriquement inacceptable” avant de déclarer clairement que “à l’avenir, AMC n’accordera de licence à aucun film Universal dans aucun des nos 1 000 salles dans le monde à ces conditions. “

Déclarant que ce n’est pas une menace, mais plutôt une politique ferme. Et cela ne s’arrêtera pas nécessairement avec AMC. “Cette politique ne vise pas uniquement Universal par pitié ou d’être punitive de quelque manière que ce soit, elle s’étend également à tout cinéaste qui abandonne unilatéralement les pratiques actuelles de fenêtrage en l’absence de négociations de bonne foi entre nous, afin qu’ils en tant que distributeur et nous en tant qu’exposant tous les deux et aucun de ces changements ne souffre », a poursuivi Aron.

La sévérité de son commentaire semble avoir fait clignoter Universal, comme un porte-parole a répondu via Variété, défendant leur décision d’offrir “Trolls: World Tour” directement aux familles pendant la pandémie de coronavirus tout en soulignant qu’elles “croient absolument en l’expérience théâtrale et n’ont fait aucune déclaration contraire”.

Ils ont ensuite déclaré qu’ils “avaient hâte d’avoir d’autres conversations privées avec nos partenaires de l’exposition”, tout en exprimant leur déception face aux déclarations sévères d’AMC, qui ont également été reprises dans une déclaration distincte de la National Association of Theatre Owners. En d’autres termes, il semble que Shell ait fait un commentaire plutôt bâclé sans contexte réel qui a effrayé à la fois l’AMC et l’OTAN et tout le monde a décidé de diffuser cela en public plutôt que de vraiment s’asseoir et comprendre ce que tout le monde pense.

L’annonce par hasard de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences révèle peut-être des changements d’éligibilité pour la prochaine cérémonie des Oscars, y compris un changement qui permettra de regarder des films en streaming à l’étude “pour cette année de remise des prix. seulement.”

Bien qu’il s’agisse d’un examen d’un an par l’Académie en réponse à la fermeture des théâtres induite par la pandémie dans tout le pays, il s’agit néanmoins d’une aubaine temporaire pour les studios qui ont résisté au modèle théâtral traditionnel en allant sur demande. L’Académie insiste pour qu’elle revienne à son mandat de projection d’un film dans un théâtre de Los Angeles pendant au moins une semaine après la réouverture des cinémas.

“L’Académie croit fermement qu’il n’y a pas de meilleur moyen de découvrir la magie des films que de les voir dans un théâtre”, a déclaré le président de l’Académie David Rubin et le PDG Dawn Hudson, comme l’a rapporté ET. “Notre engagement à cet égard est inchangé et inébranlable.”

La date prévue du 28 février 2021 pour les 93e Oscars n’a pas non plus changé, ce qui signifie qu’il y aura probablement moins de films en lice dans l’ensemble, car beaucoup ont été reportés ou leur production a été arrêtée prématurément.

Pour les films en attente, ce changement d’éligibilité offrira-t-il une incitation supplémentaire à renoncer à une sortie en salles comme l’ont fait certains studios (“Artemis Fowl” de Disney et “Scoob!” De Warner Bros. comme exemples à venir)? Pourrions-nous voir plus de studios changer leur stratégie en VOD maintenant qu’ils savent que la contestation des Oscars est toujours sur la table?

Et s’ils le font, comment AMC et les autres propriétaires de théâtre réagiront-ils? Et peut-être plus important encore, est-ce que tout cela importera une fois que le verrouillage sera levé et que tout le monde essaiera de revenir à ce qu’était la vie avant COVID-19? Comme on dit, seul le temps nous le dira.

