& # 039; Trop sensible & # 039; Imelda Staunton

Imelda Staunton est “hypersensible” et “égoïste”.

L’actrice de 64 ans pense que certains des traits de caractère qu’elle croit avoir développés en tant qu’enfant unique ont été utiles pour sa carrière, alors qu’il y en a d’autres sur lesquels elle pense qu’elle doit “travailler” parce qu’elle peut être ” petit”.

Elle a déclaré au magazine Radio Times: “Je peux être hypersensible et pourtant je suis très dure avec moi-même et je pense qu’il me manque probablement une couche, ce qui pourrait m’aider dans mon travail.

“Je pourrais aussi être égoïste. J’ai lu que seuls les enfants ne sont pas très doués pour le partage parce qu’ils n’en ont jamais eu. Le vocabulaire émotionnel manque.

«Donc, si vous avez un ami, c’est« C’est mon amie », alors bien sûr que c’est« Nous pouvons tous être l’ami de cette personne ». Ou« Où avez-vous obtenu cela? «Je ne vais pas te le dire parce que c’est mon truc.

“J’ai du mal avec ça parce que c’est tellement mesquin et je le sais.

“C’est quelque chose que je dois penser et travailler.”

Imelda avait 37 ans lorsqu’elle et son mari Jim Carter ont accueilli la fille Bessie dans le monde et elle pense qu’ils étaient déterminés à créer une enfance parfaite pour leur progéniture – bien que la star de ‘Harry Potter’ pense qu’il est important de “travailler dur” comme Un parent.

Elle a déclaré: “Nous avons adoré créer le jardin et la cour de récréation.

“Nous avions une cabane dans les arbres, des toboggans et des trapèzes – et je pense que peut-être, quand vous avez un enfant quand vous avez 20 ou 21 ans, vous continuez.”

“Mais je pensais, à mon âge,” cela doit être absolument exact “et je pense que cela peut avoir des conséquences.

“Mais alors je pense:” Alors, tu devrais bien. Un parent doit travailler dur. ” ”

