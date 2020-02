2020-02-28 15:30:05

La star australienne Troye Sivan obtient sa propre cire Madame Tussauds au musée de Sydney.

Le chanteur de 24 ans s’est rendu sur Instagram pour révéler qu’il était sur le point d’être immortalisé dans de la cire au musée Madame Tussauds à Sydney, en Australie.

Annonçant la nouvelle dans une vidéo sur le compte officiel du musée, Troy a déclaré: “C’est ma période préférée de l’année. C’est le Mardi Gras et bien que je ne puisse pas être là en personne, j’ai une annonce passionnante à faire … Je vais être une figure de cire (sic) ”

La pop star – qui suit les traces de gens comme Justin Bieber, Kylie Minogue et Keith Urban – a également révélé qu’il avait déjà été mesuré pour la nouvelle cire.

Le musée a écrit à côté de la vidéo des coulisses: “Oh MY MY MY … c’est @Troyesivan

“Avant les célébrations du Mardis Gras ce week-end, nous sommes très heureux d’annoncer que la propre australienne, Troye Sivan est la dernière célébrité à être honorée à Madame Tussuads Sydney (sic)”

Troye est sorti gay en 2013 et a déjà admis qu’il ne se sentait pas en mesure d’exprimer pleinement sa sexualité pendant sa jeunesse.

Cependant, la star de la musique – qui est en couple avec le mannequin Jacob Bixenman – a insisté sur le fait qu’on ne lui avait pas dit de censurer les propos sur sa sexualité par sa maison de disques.

Le chanteur – qui a sorti son premier album, ‘Blue Neighborhood’, en 2015 – a expliqué: “Toute sorte de censure venait de moi sans savoir ce que je voulais faire.

“Je dois être à l’aise avec le fait que je suis un peu efféminé parfois – ou vraiment efféminé parfois.

“Que je veux peindre mes ongles. Surmonter toutes ces règles stupides que la société incorpore en vous en tant qu’enfant sur le genre et la sexualité est une tâche consciente.”

