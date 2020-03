Trump serre la main pendant un discours sur le coronavirus

Donald Trump a semblé se préparer à plus de célébrité vendredi, qui aurait inclus les emoji en face à face, si ce n’était déjà assez ironique.

Le président a serré la main d’une variété de PDG lors de son discours annonçant une urgence nationale pour lutter contre le coronavirus, après des experts en santé – y compris le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui se tenait à quelques mètres de la Président – ont mis en garde contre la pratique visant à empêcher la propagation de la maladie.

Les médias sociaux ont été inondés d’utilisateurs soulignant à quel point il était ridicule pour ces dirigeants d’avoir des contacts physiques les uns avec les autres, car la pandémie a 128000 cas signalés et un bilan de près de 4700 morts, selon de récents rapports des médias.

Médecins: évitez de vous serrer la main et de toucher les espaces communs

Équipe d’intervention du coronavirus Trump: pic.twitter.com/OBCmp1orje

– The Daily Show (@TheDailyShow) 13 mars 2020

Encore plus stupéfiant, Trump était en contact avec Fabio Wajngarten, l’attaché de presse du président brésilien Jair Bolsonaro, quelques jours plus tôt lors d’un dîner à son complexe de Mar-a-Lago. Jeudi, Wajngarten a été testé positif au coronavirus.

“J’adore cette conférence de presse”, a commencé un utilisateur de Twitter, après avoir été témoin de la poignée de main de Trump avec les hauts responsables de Target, Wal-Mart et Walgreens. “Étant donné que Trump a probablement le CV-19 au moment où nous parlons, ses mains serrées avec tous ces dirigeants sont essentiellement comme la décapitation des chefs de tous les principaux détaillants et pharmacies américains en l’espace de 15 minutes. Cela ne peut tout simplement pas être plus clair combien d’un imbécile qu’il est. “

L’acteur John Cho intervint, ajoutant: “Oh mon dieu. Trump n’arrêtera pas de serrer la main de tout le monde.”

De plus, l’entourage de Trump était tous regroupés relativement proches les uns des autres, évitant définitivement cette suggestion de “distanciation sociale” qui circulait.

Cher Dieu. Vendredi, lors d’une conférence de presse sur le coronavirus, Donald Trump n’a pas pu arrêter de toucher le microphone et de serrer la main des gens. pic.twitter.com/sBqx00Gxu6

– Mother Jones (@MotherJones) 13 mars 2020

Mais un dirigeant – vice-président exécutif de la société de services de soins à domicile LHC, Bruce Greenstein – a eu le bon sens de tenter un coup de coude avec Trump, qui lui-même est devenu une sensation virale.

Cardi B a posté un clip de l’interaction hilarante sur son compte Instagram avec la légende, “Nikka a dit que VOUS N’AVEZ PAS SERRÉ MA MAIN!” alors qu’elle éclatait avec un ricanement chaleureux et filmait ses amis dans la pièce en faisant de même.

“Non seulement l’homme a-t-il essayé de cogner Trump, mais Trump n’avait aucune idée de comment le faire ou de ce qui se passait”, a écrit un adepte, selon un autre posté, “c’était l’homme le plus intelligent là-bas, à part ceux qui n’ont pas tremblé.” Ce geste de coup de coude en disait long et a mis Trump à sa place en même temps. Génial. “

Découvrez ci-dessous des réactions plus hilarantes à la poignée de main / bosse au coude entendues dans le monde entier.

Oh mon Dieu. Trump ne cessera de serrer la main de tout le monde.

– John Cho (@JohnTheCho) 13 mars 2020

Trump forcé de se couder!

Trump: “Oooh j’aime” #Trump # COVID2019 #America pic.twitter.com/l3Qncft92i

– Greggy [🚀] (@GreggyCrypto) 13 mars 2020

Trump est un homme qui a osé regarder le soleil pendant une éclipse.

Alors oui, il serait l’idiot qui se serrerait la main. pic.twitter.com/XajUMZR2op

– Brian K Myers (@ fluffyman85) 13 mars 2020

Infectera toute l’équipe du groupe de travail sur les coronavirus. Le coup de coude était pic.twitter.com/pbgK17zFVa

– LGC Publications (@lgcpubs) 13 mars 2020

donc, tous ces rapports de Trump étant près de personnes infectées et refusant d’arrêter de se serrer la main …

– Jon Jones (@jonjones) 13 mars 2020

@WhiteHouse @POTUS @realDonaldTrump @KatrinaPierson @CNNPolitics @FoxNews Trump a donné l’exemple aujourd’hui en serrant la main des responsables lors de sa mise à jour sur le coronavirus, les infectant potentiellement tous. pic.twitter.com/UR00QDN9SZ

– Ulysses2008 (@ Ulysses2008) 13 mars 2020

Donald Trump serre la main de tout le monde lors de cette conférence de presse pic.twitter.com/Qku7fA3kmG

– G. (@TheGiftOfGABBY) 13 mars 2020

