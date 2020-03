Tulisa s’ouvre sur la vie avec la paralysie de Bell

2020-03-09 15:30:07

La pop star Tulisa a parlé de sa lutte contre la paralysie de Bell pour la première fois, admettant qu’elle doit transporter des “stéroïdes d’urgence” partout où elle va au cas où elle serait affectée par l’état de santé, ce qui provoque une paralysie faciale.

Tulisa a parlé de sa lutte contre la paralysie de Bell pour la première fois.

La chanteuse de 31 ans vit avec une condition – qui est un type de paralysie faciale qui se traduit par une incapacité à contrôler les muscles d’un côté du visage de la victime – depuis plusieurs années depuis qu’elle s’est fracturé le crâne dans un accident d’équitation .

Tulisa ne peut jamais prédire quand elle va avoir un épisode, ce qui peut lui laisser une paupière tombante et une joue et une bouche gelées sur le côté, et doit toujours avoir avec elle des “stéroïdes d’urgence”.

L’ancienne N’Dubz a décidé de partager son histoire lors d’une apparition dans l’émission télévisée britannique “ Loose Women ” lundi (09.03.20) où elle et le panel ont discuté du problème des abus des trolls des réseaux sociaux qui existent maintenant dans la société, quelque chose qu’elle a été en raison de la paralysie de son Bell.

Elle a dit: “Je souffre de la paralysie de Bell, un côté de mon visage peut tomber. Je pense que la première attaque que j’ai eue était après un grave accident d’équitation et je me suis fracturé le crâne et cela a causé beaucoup de dommages aux nerfs et à la Bell la paralysie peut provoquer une paralysie faciale, elle peut provoquer un gonflement.

“Il y a eu des moments où les gens me critiquaient pour mon apparence et mon visage et je suis en train de subir une attaque de paralysie de Bell. Je me souviens que c’était une apparition d’ITV une fois et j’ai vu un commentaire en ligne comme ‘Son visage on dirait qu’elle a eu un accident vasculaire cérébral », et cela peut être les effets de la paralysie de Bell.

“Cela peut arriver à tout moment, j’ai des stéroïdes d’urgence sur moi, mais heureusement, je sais maintenant comment le gérer pour que les attaques ne durent pas aussi longtemps. Si vous avez des stéroïdes dans les 72 heures, cela peut durer des jours au lieu de sept. mois qui m’est arrivé la première fois quand je me cachais dans la maison. ”

L’ancien juge de “ X Factor ” pense que le plus gros problème avec les médias sociaux est qu’ils ont éloigné les gens des vrais contacts humains et les individus ne cessent de considérer qu’il y a de vraies personnes qui reçoivent leurs messages haineux sur leurs écrans.

S’adressant aux panélistes Andrea McLean, Linda Robson, Denise Welch et Jane Moore, Tulisa a expliqué: “Je pense qu’il y a juste un détachement en cours avec la société humaine.

“Avant, tout était si personnel que vous deviez décrocher le téléphone ou écrire une lettre si vous vouliez parler à quelqu’un et maintenant nous pouvons simplement envoyer un message à des gens que nous n’avons jamais rencontrés à l’autre bout du monde.

“Je pense que c’est un gros problème avec cette génération actuelle. Ce ne sont pas seulement des célébrités, ce sont des jeunes qui le traversent. Certains des pires commentaires seraient trop durs pour la télévision de jour. Les pires choses que vous puissiez dire sur les femmes. J’avais des gens faisant référence à la mort de mon oncle, à la maladie mentale de ma mère, à de nombreuses menaces. Le plus bas des plus bas.

“Nous ne savons pas qui est cette autre personne de l’autre côté de l’écran. Parfois, ça fait du mal à des gens. Je suis en conflit parce que je l’ai fait. Quand quelqu’un m’envoyait des abus, je les attaquais et je me disais, les gars. J’étais jeune à l’époque. Cela dépend de chaque cas individuel que vous traitez. Certaines personnes pourraient être vraiment endommagées ou souffrir de troubles mentaux et cela pourrait avoir un effet grave sur elles. ”

La jeune hitmaker prend désormais des pauses régulières sur les réseaux sociaux et elle insiste sur le fait que cela fait du bien de ne pas être sur ces plateformes tout le temps.

Elle a dit: “Je fais de longues pauses maintenant. J’ai posté quelque chose hier mais c’était pour la première fois en quelques mois.

“Mon équipe est toujours comme, allez, revenez sur les réseaux sociaux. Je trouve sain de faire des pauses.”

Mots clés: Tulisa, N-Dubz, Andrea McLean, Linda Robson, Denise Welch, Jane Moore

