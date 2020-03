Tuscaloosa, le film des années 70 de Tate Donovan, est toujours d’actualité

Il peut y avoir 48 ans entre les événements de “Tuscaloosa” et aujourd’hui, mais les affrontements au cœur du film sont tout aussi répandus aujourd’hui, dit la star Tate Donovan.

Adapté du roman W. Glasgow Phillips du même nom, le drame se déroule en 1972 en Alabama et met en évidence la fracture raciale entre la classe moyenne blanche et les jeunes activistes noirs. Au milieu du gâchis se trouve le personnage de médecin de Donovan, qui gère un asile psychiatrique et est impliqué de première main dans une partie de la brutalité contre la communauté noire.

Alors que le mouvement des droits civiques prend son envol contre l’élite de Tuscaloosa, le fils du médecin est déchiré entre les factions belligérantes.

TooFab a rattrapé Donovan avant la sortie du film en salles, en VOD et Digital HD le 13 mars, où il a établi des parallèles entre le film et où nous en sommes en 2020. Il a également réfléchi au tournage de ce film à peu près en même temps qu’un autre des années 70. -set film, le Elton John biopic “Rocketman”, et son choc sur l’étoile Taron Egerton’s absence de nomination aux Oscars.

En tant que personne qui a grandi dans les années 70, comment était-ce de revenir dans ce temps, bien que d’une manière très différente, avec un point de vue très différent?

Je portais des tenues que mon père portait. Mon père était aussi médecin, curieusement. Et à un moment donné, on lui a demandé de diriger un établissement psychiatrique dans le New Hampshire. Et donc je suis allé dans un établissement psychiatrique avec eux et c’est intéressant. Cela me rappelle juste mon père … pas nécessairement ses opinions politiques. Juste les vêtements, la coiffure, c’était fou.

Était-ce bizarre de s’aventurer dans les années 70 en tant qu’adulte maintenant?

Un petit peu. Oui, un petit peu. C’était une période si intense à l’époque. C’est assez incroyable que nous vivions toujours toutes les choses qui – en termes de race, en termes de santé mentale, en termes de relations, en termes de sexualité – nous vivons tous la même chose exacte et cela a commencé dans les années 70.

Le réalisateur a même dit qu’il espérait faire un film qui était toujours d’actualité, même s’il avait été tourné il y a tant d’années. Espérez-vous que le public revienne avec cette perspective et voit les parallèles?

Exactement ça. Je suis sûr qu’ils peuvent en quelque sorte avoir la distance comme, “Oh, c’est dans les années 70, ce n’est pas à propos de moi.” Mais ensuite, à la fin, dites: «Wow, oui, c’est vraiment toujours d’actualité. Cela touche toujours aux problèmes que nous avons tous dans le Sud. Il y a une raison pour laquelle cela a eu lieu à Tuscaloosa. C’était un endroit vraiment important en termes de droits civils et c’est toujours le cas aujourd’hui, ils vivent encore ce genre de choses aujourd’hui.

Pour vous de jouer ce personnage qui n’est évidemment pas l’adorable du film, comment était-ce de puiser dans ce côté de l’humanité?

C’est drôle que vous disiez que, parce que pour moi, j’approche en quelque sorte le rôle d’un père qui aime désespérément son fils unique et ferait n’importe quoi pour le protéger et le faire grandir pour être un homme qu’il respecte. Je ne considère pas le personnage comme une sorte de méchant. Les acteurs regardent en quelque sorte ce qu’ils veulent, essayent de ne pas juger le personnage comme le ferait ou voudrait le public.

Entre cela et Rocketman, vous avez exploré des côtés très différents des années 70, dos à dos, est-ce que ça pouvait être discordant de passer de l’un à l’autre?

Pas vraiment. Ce fut une expérience vraiment différente. J’ai pu porter une cape en polyester légèrement similaire. Rocketman était une explosion, c’était fou, vraiment amusant et surtout improvisé. En travaillant avec Taron, j’avais l’impression de travailler avec Elton John lui-même. Il avait tellement de présence, tellement de pouvoir en tant qu’acteur. Je me sentais, curieusement, très similaire à Devon [actor Devon Bostick, who plays his son in Tuscaloosa]. Il était juste excellent, un excellent acteur, très subtil. Et j’ai très rapidement et naturellement pris la relation que nous avions. Il y avait une certaine chimie détendue que nous avions immédiatement. Les deux films ont été sans effort pour agir.

Nous pensons que Taron aurait dû obtenir une nomination aux Oscars pour Rocketman.

Moi aussi! J’ai été choqué qu’il n’ait pas été nominé. C’est ridicule. Je pensais que tout le film était vraiment bon, je pensais que le film aurait été nominé. Qu’est-ce que tu vas faire?

Tuscaloosa est disponible vendredi.