Twitter choqué de découvrir que Stanley Tucci est un piège de soif

Stanley Tucci mélanger un negroni pendant la mise en quarantaine a fait ressentir aux masses en ligne une sorte de chemin.

Les fans se sont déchaînés après que Nerd Girl Says a publié le clip apaisant lundi avec la légende: “Que cette vidéo de Stanley Tucci faisant une masterclass sur un cocktail soit une bénédiction pour votre flux Twitter.”

Et c’était une bénédiction.

De son ensemble net et sur mesure à sa voix apaisante en passant par ses «avant-bras charnus», l’acteur de «Hunger Games» a prouvé que les médias sociaux étaient dessinés pour un vrai divertissement.

Puisse cette vidéo de Stanley Tucci faire une masterclass sur un cocktail être une bénédiction pour votre fil Twitter. pic.twitter.com/62R1TjsAqA – Nerd Girl dit (@Rachael_Conrad) 21 avril 2020

“Je connaissais tout le monde qui avait soif de Tucci mais je ne savais pas que vous aviez tous soif”, a déclaré Nerd Girl Says après que son flux ait été inondé de followers sur Twitter.

Dans la vidéo d’environ deux minutes, un Tucci à lunettes – habillé pour impressionner avec un polo ajusté, une ceinture et un pantalon gris – revient sur la complexité de la populaire libation italienne, composée de gin (ou de vodka, le cas échéant) doit, dit le Tucc), Campari et vermouth.

“Et utilisez un bon vermouth doux”, a exhorté l’alun “Le diable s’habille en Prada”.

Après avoir pris le tonique dans un shaker en cuivre, Tucci a révélé son choix de verres – un coupé plutôt qu’un verre à martini – pour profiter de la libation, qu’il a dit préférer pur au lieu de sur les rochers.

Il a appelé son chef-d’œuvre “l’omniprésent cocktail milanais”.

Avec la légère pression d’une peau d’orange et une blague ringarde, le thespian avait alors les langues collectives des médias sociaux qui remuaient avant de soulever la boisson pour une acclamation.

“Le confinement m’a vraiment ouvert les yeux sur les belles choses de la vie. Et Stanley Tucci va bien”, a écrit un stan.

Un utilisateur passionné a partagé: “Je n’ai jamais réalisé à quel point Stanley Tucci était sacrément sexy jusqu’à présent !!”

“Je n’étais pas préparé pour les armes”, a écrit un fan, tandis qu’un autre sonnait, “Ouais, moi aussi, je suis venu pour la recette du cocktail, revu pour les armes.”

À sa grande surprise et amusement, Nerd Girl Say a révélé que son message avait même été retweeté par Rian Johnson et Chris Evans.

Hier soir, ne serait-ce pas drôle si Chris Evans m’a retweeté puisque lui et Rian Johnson ont travaillé ensemble et sont amis? Je veux dire … ça n’arrivera jamais vraiment …

Moi ce matin: 😳😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/XYbVpNtIZA – Nerd Girl dit (@Rachael_Conrad) 21 avril 2020

L’acteur des “Avengers” a sous-titré le retweet “I. Love. Stanley. Tucci. Certains (la plupart) jours après avoir terminé le tournage du premier film Captain America, Stanley nous faisait des martinis dans sa bande-annonce. C’est un vrai bijou. Cependant cool, amusant, plein d’esprit et charmant vous pensez qu’il est, doublez-le et vous êtes à mi-chemin. “

Aucun mot plus vrai n’a été prononcé.

Découvrez plus de réponses hilarantes ci-dessous!

La vidéo de Stanley Tucci est la preuve des raisons pour lesquelles nous avons besoin de plus d’hommes chauves sur des couvertures romantiques. – karenbbooth (@karenbbooth) 21 avril 2020

Ouais, moi aussi, je suis venu pour la recette du cocktail, revu pour les bras. – Xanna Ziskey #WheresYourMaskBuddy (@xanna) 21 avril 2020

Je n’ai jamais réalisé à quel point Stanley Tucci était sacrément sexy jusqu’à présent !! – Jen (@ JenniWeiland4) 21 avril 2020

Lol a vu quelqu’un essayer d’être comme “il ne fait pas le cocktail correctement” Monsieur, Stanley Tucci pourrait me servir du vin et me dire que c’est du beurre et j’obéirais avec plaisir à ses instructions. https://t.co/8Nlerhfzz4 – Rachael Krishna (@RachaelKrishna) 21 avril 2020

