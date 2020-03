Twitter complètement confus alors que Trump invite MyPillow Guy à s’adresser à la nation sur le coronavirus

Oubliez le Dr Fauci – nous avons le My Pillow Guy.

Donald Trumpc’est tous les jours Coronavirus Les briefings ont pris leur tournure la plus bizarre lundi encore quand il a invité l’oreiller-câlin TV moustachu au podium de Rose Garden pour parler à la nation du virus du tueur.

“Garçon vendez-vous ces oreillers”, a déclaré le POTUS dans son introduction de son “ami” et PDG Mike Lindell.

En toute honnêteté, Lindell a expliqué que son usine était en train de passer de la production à des masques faciaux, ce qui est sans aucun doute un développement utile car les professionnels de la santé se débattent au milieu de la pénurie – bien que tout le monde sur Twitter ne sache pas pourquoi il devait le dire à la nation en personne.

Bien que personne sur Twitter n’ait réussi à compter le nombre de fois où Lindell a prononcé les mots “Mon oreiller” – de nombreux tweets ont conclu qu’il s’agissait simplement de publicité gratuite.

Lindell a conclu son discours en lui demandant s’il pouvait lire quelque chose qu’il avait écrit “de la manchette”; et il n’était pas difficile de voir pourquoi le président l’a autorisé.

“Dieu nous a donné la grâce le 8 septembre 2016 pour changer le cours que nous suivions. Dieu avait été retiré de nos écoles et de nos vies, une nation avait tourné le dos à Dieu. Et je vous encourage à utiliser ce temps à la maison pour obtenir dans la Parole, lisez nos Bibles et passez du temps avec nos familles. “

“Notre président nous a donné l’espoir où, il y a quelques mois à peine, nous avions la meilleure économie, le taux de chômage et les salaires les plus bas – c’était incroyable. Avec notre grand président, notre vice-président, cette administration et toutes les personnes formidables de ce pays priant tous les jours, nous allons passer à travers cela et revenir à un endroit plus fort et plus sûr que jamais “, a décrété le gars de MyPillow.

Le discours s’est terminé aussi maladroit qu’il a commencé avec Michael cherchant une poignée de main, mais étant ignoré parce que bien sûr “nous ne faisons plus ça.”

Twitter s’est allumé de façon prévisible:

Trump offre de la publicité gratuite au gars de MyPillow, qui continue à utiliser son temps au Rose Garden pour faire campagne pour Trump. Comment est-ce acceptable? pic.twitter.com/vp8uj6LBTo

– Tyler Buchanan (@Tylerjoelb) 30 mars 2020

Je n’ai pas vu de vrais médecins lors de ce briefing sur les coronavirus, mais au moins nous avons le My Pillow Guy

Rappelez-moi encore, pourquoi les réseaux diffusent-ils cela? pic.twitter.com/tbBCqkLprl

– Lis Power (@ LisPower1) 30 mars 2020

Et maintenant, le gars de My Pillow nous exhorte tous à retourner à Dieu et à lire nos Bibles à la maison, alors que nous réalisons à quel point le leadership glorieux de Trump a été incroyable, et non, je ne plaisante absolument pas, et mon Dieu, nous allons tous mourir.

– Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) 30 mars 2020

Il y a deux jours, j’ai tweeté ceci.

En ce moment, Trump a le gars de My Pillow qui parle dans la Rose Garden. https://t.co/tGYtidILaM

– Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) 30 mars 2020

Le gars de My Pillow prend la parole lors de la réunion du groupe de travail sur les coronavirus. Quelqu’un réinitialiser la simulation, s’il vous plaît

– David Pakman (@dpakman) 30 mars 2020

My Pillow fabrique maintenant des oreillers hautement absorbants afin que vous puissiez vous endormir après avoir regardé cette conférence de presse.

– Full Frontal (@FullFrontalSamB) 30 mars 2020

Trump a la fuckface “MyPillow” là-haut, divaguant sur un tas de conneries. Pourquoi . et MSNBC diffusent-elles ces ordures? Mettre cette merde à la télévision est une trahison.

– Rapport Palmer (@PalmerReport) 30 mars 2020

Est-ce le gars de mon oreiller? Dois-je augmenter le volume. J’attendais les docteurs

– Mika Brzezinski (@morningmika) 30 mars 2020

Je viens de faire ce rêve fou que le gars de My Pillow était à la Maison Blanche pour me dire de lire la Bible. Wow, cette vie de quarantaine me touche vraiment.

– Gregg Giannotti (@GioWFAN) 30 mars 2020

* active le briefing WH *

Ce que MyPillow a fait …

* désactive le briefing WH *

– gaucher (@nycsouthpaw) 30 mars 2020

Trump vient de faire parler le gars de My Pillow.

Le My Pillow Guy.

Ce ne sont pas des conférences de presse pour calmer le peuple américain. Ce sont des infopublicités pour Trump et ses amis. # StopAiringTrump

– Nick Jack Pappas (@Pappiness) 30 mars 2020

Est-ce que mon type d’oreiller a du mal à respirer? Et pourquoi diable est-il là-haut?

– Jennifer Taub (@jentaub) 30 mars 2020

Trump a maintenant le gars de My Pillow en train de faire une publicité pour la campagne 2020 de Trump au milieu d’une conférence de presse sur un virus mortel. Comment un véritable réseau d’actualités peut-il diffuser cette BS?! #StopAiringTrump

– (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) 30 mars 2020

C’est maintenant au tour de Honeywell, P&G & Jockey de se détacher du jardin.

Tang a-t-il vendu des spots de 30 secondes en fonction de sa cote de pandémie?!

Ils se glorifient pour coudre des masques et des robes?

Oups, Jockey lady vient d’appeler Pence «Mr. Vice ”par erreur. Elle a raison.

– yvette nicole brown (@YNB) 30 mars 2020

Dans une pandémie, le gouvernement américain vient de remettre le microphone de la chaire d’intimidation à l’expert en épidémiologie My Pillow Guy pour enseigner à la nation comment remettre Jésus dans les écoles.

– Ron Judd (@roncjudd) 30 mars 2020

Quel enfer dystopique c’est. #mypillow pic.twitter.com/ISzImxdKAA

– Brad Preston (@bradpreston) 30 mars 2020

