Twitter de Hannah Berner est l’or de la comédie

Les fans de Summer House savent maintenant que Hannah Berner est probablement le membre le plus drôle de la série. Son esprit acerbe discret et ses retours rapides rendent certaines des situations les plus difficiles de la série encore plus drôles.

Hannah Berner pose à la National Alliance on Mental Illness de New York 2019 | Bruce Glikas / .

Bien qu’elle livre un bon nombre de punchlines sur l’émission, les fans devraient également la suivre sur Twitter pour cette dose supplémentaire d’hilarité. Berner a une toute autre vie hors du spectacle. Elle anime un podcast, bien nommé Berning in Hell, qui est probablement le plus amusant que les auditeurs auront jamais en «enfer». Son podcast compte plus d’un million de téléchargements. De plus, elle marque des invités comme Scheana Shay de Vanderpump Rules et l’acteur Drake Bell de Drake & Josh de Nickelodeon.

Berner est également un comédien debout. Elle a récemment annoncé les dates de sa tournée, qui débutera à Los Angeles, en Californie, le 4 mars. Alors, qu’est-ce que les fans de Berner ne devraient pas manquer?

Elle dit la vérité

Parfois, la vérité est douloureusement hilarante, qui est une des spécialités de Berner. En ce qui concerne les hommes, elle dit aussi la vérité. “Aucun homme n’a tout 5: 1. Intelligence émotionnelle 2. Moralement sain 3: Empathie 4. Compétences d’écoute 5. Bon jeu de bite”, a-t-elle récemment tweeté. Elle a également partagé cette pépite de vérité. “Vous pouvez mesurer la gravité de votre relation avec un gars par la quantité de vos cheveux partout dans son appartement.”

Mon idée de flirter est d’être aussi méchante que possible et de voir s’ils peuvent être aussi méchants.

– Hannah Berner (@beingbernz) 30 janvier 2020

Cela résume également les relations. “Il n’y a pas assez de chansons d’amour sur ce que sont réellement les relations, à savoir décider quoi manger, quoi regarder et comment s’entre-tuer.”

Elle rappelle également ce à quoi tant de gens sont confrontés quotidiennement. “Est-ce que quelqu’un d’autre se sent comme un perfectionniste paresseux avec le TDAH et la fatigue chronique qui est assez froid en plus de l’attaque de panique occasionnelle et aime leurs amis mais déteste les gens?”

Quand vient le temps d’un temps d’arrêt, Berner dit qu’il y a deux types différents de personnes. «Il existe 2 types de personnes en matière de soins personnels: 1. Prend un bain avec un masque facial tout en buvant un thé matcha et allume une bougie qui sent le paradis. 2. Regarde des documentaires sur des personnes assassinées et ordonne leur poids corporel dans la nourriture mexicaine. » Plutôt.

Mais elle est tout simplement hilarante

Berner livre souvent juste un tweet de nulle part qui est vraiment tout. “Vous êtes-vous déjà mis en colère contre votre propre visage?” s’enquit-elle récemment. Aussi, j’adore la blague au fromage. “Ne laissez personne vous faire sentir comme du fromage américain. Salope, tu es burrata.

Le retour aux relations semble également montrer un schéma. “Je veux juste une relation avec des rires lourds et des étouffements légers.” Et tout le monde peut se rapporter à celui-ci aussi. «Je veux juste rencontrer quelqu’un qui me rend à moitié aussi excité que moi quand des tartes pop sortent du grille-pain.»

État actuel de la relation: Netflix ne m’a pas demandé si je regardais toujours depuis un moment et je suis tombé négligé, mal compris et ballonné.

– Hannah Berner (@beingbernz) 25 janvier 2020

Elle vient aussi de le faire ici. “Je ne mangerais jamais un hot-dog complet, mais je vais gorger 17 porcs dans une couverture.” Et ici. «Je sais que je vais en enfer parce que je ne peux pas profiter d’une douche à moins d’avoir l’impression que ça me brûle les entrailles. En outre, le rouge à lèvres rouge fonctionne avec mon teint. ” Vraiment, son contenu est sans fin. “Comment se fait-il que je me souvienne de chaque chose maladroite que j’ai jamais dite, mais je ne me souviens pas du nom de quelqu’un 30 secondes après qu’il me l’a dit?”

Retrouvez Hannah Berner et le casting de Summer House tous les mercredis à 21 h. / 20 h central sur Bravo.