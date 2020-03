Twitter déclare que “ Kanye West est terminé ” après son appel téléphonique non modifié avec Taylor Swift Leaks

Juste au moment où nous pensons que nous avons enfin atteint la fin de la tristement célèbre rivalité entre Kanye West et Taylor Swift, un autre élément d’informations vitales. Dans le récent documentaire Netflix de Swift, Miss Americana, nous avons pu voir l’interruption de la VMA sous un angle entièrement nouveau. Au moment de l’incident malheureux, Swift pensait que c’était elle qui était sifflée, pas à l’ouest. Mais, bien sûr, beaucoup de choses se sont passées entre les deux depuis ce jour fidèle en 2009.

Kanye West et Taylor Swift | Kevin Mazur / WireImage

Un bref résumé de la querelle de Taylor Swift et Kanye West

En 2016, West a ravivé la querelle quand il a sorti sa chanson “Famous” et a fait référence au chanteur “You Belong With Me”. «Pour tous mes Southside ni ** car qui me connaissent le mieux. Je me sens comme moi et Taylor pourrait encore avoir des relations sexuelles

Pourquoi? J’ai rendu ce bi * ch célèbre (Dieu da * n) J’ai rendu ce b * tch célèbre », se vante la chanson. Cette parole a clairement blessé les sentiments de Swift et elle y a fait référence lors de son discours de Grammy peu de temps après.

Kim Kardashian West s’implique

Mais, les choses sont devenues intéressantes lorsque West a affirmé qu’il avait obtenu la permission de Swift d’utiliser ces paroles. “J’ai appelé Taylor et j’ai eu un convo d’une heure avec elle sur la ligne et elle a pensé que c’était drôle et lui a donné des bénédictions”, a partagé West. Les fans ne savaient pas trop qui croire jusqu’à ce que l’épouse de West, Kim Kardashian West, publie une vidéo de la conversation téléphonique où il semblait que Swift avait effectivement donné la permission à West. La star de téléréalité de 39 ans a également laissé entendre que Swift était un serpent lors de la diffusion de la séquence.

KIM K ET KANYE ET LES PERSONNES LES PLUS MÉPRISABLES, BRUTES ET MANIPULATIVES DE L’INDUSTRIE ILS ONT MEMBRE DE TAYLOR SWIFT EN 2016 ET CE FIL DE LA CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE FUITE VOUS LE MONTRERA. pic.twitter.com/jCw07z8Vpf

-, (@redligion) 21 mars 2020

Immédiatement, des milliers de personnes ont commencé à se rallier derrière West. Ils ont saisi l’occasion de dépeindre le chanteur rouge comme un menteur. Elle a même commencé à suivre les tendances sur Twitter avec #TaylorSwiftIsOverPary. Swift a immédiatement essayé de prendre le contrôle de la situation. Elle a publié une déclaration disant qu’elle n’avait jamais entendu les paroles finales de la chanson, et jamais une fois West n’avait dit qu’il allait lui parler de bi * ch.

Swift a partagé son côté de l’histoire sur Instagram

“Où est la vidéo de Kanye me disant qu’il allait m’appeler” ce petit-ami “dans sa chanson? Cela n’existe pas parce que cela n’est jamais arrivé. Vous ne contrôlez pas la réponse émotionnelle de quelqu’un à être appelé «ce connard» devant le monde entier. Bien sûr, je voulais aimer la chanson. Je voulais croire Kanye quand il m’a dit que j’aimerais la chanson. Je voulais que nous ayons une relation amicale. Il a promis de jouer la chanson pour moi, mais il ne l’a jamais fait », a expliqué Swift à propos de West dans un article Instagram supprimé depuis.

La façon dont taylor savait qu’elle était au bord de la surexposition et que les médias lui attaquaient déjà sans raison et que kim et kanye ont manipulé la situation en leur faveur en enregistrant illégalement la conversation téléphonique et en publiant les clips édités est tellement dégoûtant … pic.twitter.com/ihMmWZJMkx

-, (@redligion) 21 mars 2020

Swift a conclu la déclaration en disant qu’elle ne voulait plus faire partie de la conversation. »Être faussement peinte en menteuse quand on ne m’a jamais donné l’histoire complète ou joué aucune partie de la chanson est un assassinat de personnage. J’aimerais beaucoup être exclu de ce récit, dont on ne m’a jamais demandé de faire partie depuis 2009 », a écrit la chanteuse« All Too Well », faisant référence au tristement célèbre incident VMA.

Une vidéo non modifiée de la conversation a fuité

Malheureusement pour Swift, le mal était déjà fait. Malgré ses éclaircissements sur West, elle a reçu d’innombrables haines et a été traitée de serpent et de menteuse pendant des semaines. Les choses ont tellement mal tourné que la pop star a ressenti le besoin de se retirer de la grille et de s’isoler du regard du public pendant une année entière. Mais maintenant, quatre ans plus tard, il semble que Swift obtienne la justification qu’elle mérite.

Le 20 mars 2020, une vidéo a divulgué l’appel non édité entre Swift et West. Dans cette nouvelle version, il est clair que Swift appréhende les paroles que West a inventées à son sujet. “Est-ce que ça va être méchant?” elle demande avant que West promette que non. Elle dit également qu’elle doit y penser et entendre la chanson avant de pouvoir lui donner sa bénédiction. De plus, les paroles que West a partagées avec Swift n’étaient pas celles qui ont abouti à la chanson.

Twitter déclare que #KanyeWestIsOver

Avec ces nouvelles informations, il semble que Swift disait la vérité tout le temps. West et Swift ont actuellement tendance sur Twitter sous les hashtags suivants: #KanyeWestIsOverParty, #KanyeIsOverParty et #TaylorToldTheTruth. Les gens sont également indignés par la quantité de haine que Swift a reçue à l’époque et font connaître leurs sentiments.

«La preuve que Kanye West et Kim ont non seulement mortifié Taylor de la manière la plus cruelle, la plus vile et la plus horrible, mais ils ont menti au monde entier pour les rendre plus beaux et les bénéficier. l’égoïsme à son meilleur, je suppose #KanyeWestIsOverParty », a tweeté une personne. «Taylor Swift a été annulée et attaquée pour cela, au point que cela l’a affectée mentalement et lui a fait penser qu’elle devait disparaître des projecteurs. Si triste qu’elle a reçu ce traitement alors qu’elle disait la vérité tout le temps. #KanyeWestIsOverParty », a lancé une autre personne.

#TaylorToldTheTruth a tendance sur Twitter

Il est certainement formidable que la vérité soit enfin là sur la situation. Cependant, nous espérons que les gens ont appris que leurs paroles ont du poids et que l’envoi de quantités massives de haine à une personne peut être préjudiciable quel que soit son statut de célébrité. Espérons que Swift soit en mesure de trouver un peu de paix sur la situation si ce n’est pas déjà fait.