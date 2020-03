Twitter essaie d’annuler Kim Kardashian après avoir dit que Taylor Swift mentait à propos d’un appel qui a fuit

Kim Kardashian peut avoir dit son dernier mot sur la querelle de quatre ans entre Taylor Swift et Kanye West, mais il est clair que les Swifties n’en ont presque pas fini d’en parler.

La star de téléréalité a énormément énervé la base de fans de Taylor lundi soir après qu’elle ait posté une longue réponse à Taylor affirmant sa justification après la publication de la transcription complète de son infâme appel téléphonique avec Kanye … vous savez, l’appel téléphonique où Taylor ne l’a jamais approuvé la qualifiant de “garce” dans sa chanson “Famous”.

En fait, ils étaient tellement excités qu’ils ont immédiatement commencé à essayer d’annuler Kim sur les réseaux sociaux, en lançant les hashtages #KimKardashianIsOver et #KanyeWestIsOver sur les sujets tendances de Twitter. Même au plus profond de la nuit, le premier était au deuxième rang, seulement derrière un tweet critiquant l’accent mis par le président sur l’économie plutôt que sur la sécurité publique.

En d’autres termes, bien que les gens soient prêts à reconnaître qu’il y a des problèmes plus importants dans le monde que de raviver une querelle de quatre ans, ils se sentent toujours assez investis. Et après les derniers commentaires de Kim, ils sont prêts non seulement à choisir leur camp, mais aussi à enterrer leur adversaire.

Kim a même essayé de reconnaître qu’elle savait que c’était mesquin et sans importance, concluant ses réflexions en disant: “Ce sera la dernière fois que j’en parlerai parce que honnêtement, personne ne s’en soucie” et en s’excusant d’ennuyer ses fans. Eh bien, il est clair que quelqu’un s’en soucie et que c’est Kim Kardashian, la femme qui a écrit neuf tweets pour exprimer combien elle s’en soucie.

Dans ceux-ci, elle appelle Taylor un menteur à deux reprises. Tout d’abord, elle dit que Taylor a menti par son publiciste en disant que Kanye n’a jamais appelé pour demander la permission, disant qu’elle avait divulgué des clips de leur appel téléphonique pour prouver le contraire. Selon la journaliste de Taylor, l’appel de Kanye n’était pas une question de permission mais plutôt de demander à Taylor de libérer la piste sur son compte Twitter.

Eh bien, la publiciste de Taylor ne pouvait pas laisser passer celle-là, alors elle a sauté sur Twitter elle-même, partageant sa “déclaration originale NON MODIFIÉE”, tout en soulignant que “lorsque vous prenez des parties, c’est du montage”.

Je suis le publiciste de Taylor et voici ma déclaration originale NON ÉDITÉE. Btw, lorsque vous retirez des pièces, c’est l’édition.

P.S. qui avez-vous énervé pour divulguer cette vidéo? 😂😂😂 https://t.co/AtMGUp3t24 pic.twitter.com/EjGDwAdL6O

– Tree Paine (@treepaine) 24 mars 2020

Deuxièmement, Kim prétend que Taylor a menti lorsqu’elle a dit que Kim avait modifié l’appel téléphonique d’origine, disant: “Je n’ai publié que quelques clips sur Snapchat pour faire valoir mon point de vue.” Elle a également déclaré que la version complète “ne change pas le récit”. Mais les Swifties soutiennent que choisir des clips à publier revient à modifier l’appel, car cela crée intrinsèquement un récit sympathique pour Kanye et Kim.

Le principal problème et point de discorde de Taylor avec toute la querelle était qu’elle prétend que Kanye n’a jamais demandé ou reçu sa permission de la qualifier de “garce”, comme l’a souligné son publiciste et que Kim concède dans son fil. Elle dit, cependant, que la question n’a jamais été à ce sujet – Taylor le pense certainement – qu’il s’agissait de l’existence de l’appel et de son ton général.

On ne sait toujours pas qui a divulgué l’appel téléphonique, bien que Kim affirme que c’est parce que Taylor a menti qu’elle se sentait obligée de défendre son mari, libérant ainsi ces clips sélectionnés.

Quant à ce qui a provoqué cette explosion la plus récente – et soi-disant finale -, elle est venue en réponse au fait que Taylor a finalement abordé la fuite elle-même d’une manière quelque peu passive-agressive au milieu des préoccupations plus graves entourant la pandémie de coronavirus (COVID-19).

“Au lieu de répondre à ceux qui me demandent ce que je pense des séquences vidéo qui ont fuité, prouvant que je disais la vérité tout le temps à propos de cet appel (vous savez, celui qui a été enregistré illégalement, que quelqu’un a édité et manipulé afin de encadrez-moi et mettez-moi, ma famille et mes fans dans l’enfer pendant 4 ans) Elle a enchaîné avec une deuxième histoire montrant l’OMS.

Vous pouvez consulter l’intégralité des diatribes de Kim ci-dessous, suivies d’un aperçu des prises moins que favorables de Twitter:

. @ taylorswift13 a choisi de relancer un vieil échange – qui, à ce stade, se sent très égoïste étant donné les souffrances auxquelles sont confrontées des millions de vraies victimes en ce moment.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

Je n’ai pas ressenti le besoin de commenter il y a quelques jours, et je suis en fait vraiment gêné et mortifié de le faire en ce moment, mais parce qu’elle continue d’en parler, j’ai l’impression de ne pas avoir d’autre choix que de répondre parce qu’elle ment.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

Pour être clair, le seul problème que j’ai jamais eu autour de la situation était que Taylor a menti par le biais de son publiciste qui a déclaré que “Kanye n’a jamais appelé pour demander la permission …” Ils ont clairement parlé alors je vous laisse tous voir cela. Personne n’a jamais nié que le mot «salope» ait été utilisé sans sa permission.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

Au moment où ils ont parlé, la chanson n’était pas encore entièrement écrite, mais comme tout le monde peut le voir dans la vidéo, elle a manipulé la vérité de leur conversation réelle dans sa déclaration lorsque son équipe a dit qu’elle

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

“A refusé et l’a mis en garde contre la sortie d’une chanson avec un message misogyne aussi fort.”

Le mensonge ne concernait jamais le mot chienne, c’était toujours s’il y avait un appel ou non et le ton de la conversation.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

Je n’ai jamais édité la séquence (un autre mensonge) – je n’ai posté que quelques clips sur Snapchat pour faire valoir mon point de vue et la vidéo complète qui a récemment fuité ne change pas le récit.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

Pour ajouter, Kanye en tant qu’artiste a parfaitement le droit de documenter son parcours et son processus musical, tout comme elle l’a fait récemment à travers son documentaire.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

Kanye a documenté la fabrication de tous ses albums pour ses archives personnelles, mais n’en a jamais sorti pour la consommation publique et l’appel entre les deux serait resté privé ou serait allé à la poubelle si elle n’avait pas menti et forcé moi pour le défendre.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

Ce sera la dernière fois que j’en parlerai car honnêtement, personne ne s’en soucie.

Désolé de vous ennuyer tous avec ça. Je sais que vous traitez tous des questions plus sérieuses et importantes.

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2020

N’oubliez pas de vous laver les mains !!! #KimKardashianIsOverParty pic.twitter.com/oVCv1Js4li

– 𝐛𝐞𝐜 (@vivaagnesv) 24 mars 2020

AUCUNE QUANTITÉ DE GYMNASTIQUE MENTALE NE PEUT JAMAIS CHANGER QUI:

– Mettre la figure NAKED de Taylor sur un clip est une vengeance p0rn.

– Elle n’a PAS consenti à être appelée une b! Tch.

– Un homme qualifiant une femme de B! TCH aura toujours tort et sera * objectivement * misogyne. # KimKardashianIsOverParty

– Taylor Crave (@mainpopgirI) 24 mars 2020

je ne peux pas croire que les tables ont tourné et maintenant Kim Kardashian et Kanye ont finalement été exposés comme MENSONGE et nous avons les reçus pour le prouver omg😭 #KimKardashianIsOverParty pic.twitter.com/HzdmSgy0qR

– zack (@blindingrep) 24 mars 2020

Kanye a le droit de mentir et de se moquer d’une femme à travers une chanson pour nuage et de mettre sa silhouette de cire de corps nu à côté de lui ??? quel voyage musical kim #KimKardashianIsOverParty https://t.co/dqK23bGj9q

– Regina (@ reginaswiftie13) 24 mars 2020

tu te souviens quand beyoncé et jay z ne sont pas allés au mariage de kim et kanye mais sont allés à la fête du 25e anniversaire de taylor swift? ils savaient putain #KimKardashianIsOverParty pic.twitter.com/unR6UnkVJC

– ⚡️ (@drunkchanyeoI) 24 mars 2020

Kim prétend que Taylor continue d’évoquer le drame, mais elle a publié 2 phrases à ce sujet sur son histoire Instagram avec un lien de don et elle a fait une panne sur Twitter à cause de Taylor, jouant la victime et mentant à nouveau. #KimKardashianIsOverParty pic.twitter.com/MlEtfN075r

– blair ♛ (@snakeputation) 24 mars 2020

. @ KimKardashian au moins vous avez essayé … ENCORE … d’amener les gens à aller contre taylor.

pensez que vous avez fait l’amour opposé, car c’est une tendance: #KimKardashianIsOverParty pic.twitter.com/JaDWiCiH0X

– sal (@salmanswift) 24 mars 2020

ok, mais pouvons-nous parler de la façon dont kim pense qu’amener le monde entier à intimider une femme innocente et à se venger du porno est un moyen de défendre son mari? elle avait 4 ans pour s’excuser auprès de taylor mais elle n’en a jamais profité. #KimKardashianIsOverParty

– ❆ (@ n13_swift) 24 mars 2020

Tout ce que vous devez savoir sur les personnalités de Taylor Swift et Kim Kardashian, c’est que même si Taylor a lié des organisations qui n’avaient rien à voir avec elle et a demandé aux gens de faire un don, Kim a dit aux gens d’acheter ses trucs, donc un petit pourcentage ira aux dons et surtout profite d’elle

– Naz △ ⃒⃘ (@enchantednaz) 24 mars 2020

Taylor n’a pas commencé cela, c’est la vidéo qui a fuit. Elle a dit à tout le monde de faire un don au lieu de parler de cela, peut-être devriez-vous arrêter de répandre des mensonges et faire un don à la place? #KimKardashianIsOverParty

– SE CHANGE MAINTENANT ♡ (@BKBieber) 24 mars 2020

Correction de pic.twitter.com/VDjvZ7Bic0

– andrea (@witnessandrea) 24 mars 2020

kimye sont les r @ ts ici

kanye a fait chanter une foule entière “fuck taylor swift” sans aucune raison

kim kardashian invente des mensonges dans une tentative de mettre taylor dans l’enfer qu’elle a déjà traversé il y a quatre ans

ive jamais vu un couple plus toxique # KimKardashianIsOverParty

– katie 🖤 loverfest cali nuit 2! (@sayamenswift) 24 mars 2020

Peut-être que si votre mari de shitbag n’avait pas essayé de prendre le crédit pour le succès dont il n’avait JAMAIS eu une part en premier lieu, vous n’auriez pas à écrire ceci maintenant. #TaylorToldTheTruth #KanyeWestIsOverParty

– Poppy 🇬🇧 (@ taylormoments13) 24 mars 2020

Tout le monde @ Kim Kardashian en ce moment pic.twitter.com/DqZbNUjfPY

– Amy I PDG du marty fandom (@SushiRollPhan) 24 mars 2020

Au lieu de se sauver, Kim Kardashian continue de s’exposer omg je ne peux pas 🤣 #KimKardashianIsOverParty pic.twitter.com/ynzigbdHyy

– ً (@scswitf) 24 mars 2020

#KimKardashianIsOverParty

C’est ainsi que @KimKardashian prend un selfie. pic.twitter.com/E0p6C804me

– 我 是 小 柠檬 (@KongQianJiang) 24 mars 2020

Vous savez que je suis vraiment triste pour @KimKardashian et @kanyewest, ils ne peuvent même pas admettre qu’ils ont tort quand un enfant de deuxième année le peut. Comme si toute la vidéo est sortie et qu’il y a des preuves partout comment pouvez-vous inventer d’autres mensonges? Les rats. #KimKardarshianIsOverParty

– Lycheet (@ lichichen1009) 24 mars 2020

“Je n’ai pas menti, je n’ai juste pas dit la vérité.” – Kim Kardashian en pleine pandémie en 2020, sans même en avoir pris connaissance ni des victimes.

#KimKardashianIsOverParty

pic.twitter.com/sCh6CUknOA

– rosesdiares_ ♡ (@ rosespark61) 24 mars 2020

