Twitter stupéfait alors que Donald Trump appelle les manifestants à se rebeller contre les blocages de l’État

Donald Trump a appelé les Américains à se rebeller contre le coronavirus verrouillage que le gouvernement lui-même met en œuvre.

Un jour après que des résidents en colère ont manifesté contre les ordonnances de séjour à domicile, le président a utilisé Twitter pour appeler à la libération de trois États – trois États qui ont des gouverneurs démocrates.

“LIBÉRER LE MINNESOTA!” “LIBÉRER LE MICHIGAN!” “LIBERATE VIRGINIA”, a-t-il publié dans trois tweets distincts, ajoutant au dernier “et sauvez votre grand 2e amendement. Il est en état de siège!”

Les tweets ont été instantanément accueillis avec fureur et incrédulité totale en ligne, de nombreux utilisateurs accusant le POTUS d’incitation à la violence.

Un jour plus tôt, le groupe de travail sur le coronavirus de Trump a annoncé que la décision de rouvrir chaque État sera largement laissée aux gouverneurs.

Cela a coïncidé avec des protestations massives dans les trois États, alors que les résidents – principalement des partisans de Trump, à en juger par les drapeaux – ont exigé la levée des lois strictes sur la distanciation sociale.

Dans le Michigan, «l’opération Gridlock» a vu des milliers de personnes monter dans leurs voitures et converger dans la capitale de l’État, beaucoup d’entre elles portant ouvertement des armes à feu, mais pas nécessairement masquées, et scandant «l’enfermer! au gouverneur Gretchen Whitmer.

Au Minnesota, des manifestants sont descendus chez le gouverneur Tim Walz.

“Un petit segment de l’État proteste et c’est son droit”, a déclaré Gov Whitmer. .. “Le plus triste, cependant, c’est que plus ils se déplacent, plus ils sont susceptibles de propager Covid-19 et plus nous devrons probablement adopter cette position pendant une plus longue période.”

Alors que Trump a continuellement fait allusion à la réouverture du pays à une date toujours changeante juste au coin de la rue, les responsables de la santé – y compris le Dr Anthony Fauci et le Dr Deborah Brix, qui sont les visages de la lutte de la Maison Blanche contre le virus – continuent de conseiller rester à la maison et maintenir une distance sociale, car ils tentent d’aplanir la courbe de la propagation et de protéger les systèmes de santé contre les dépassements.

Voir certaines des réactions de colère aux tweets de Trump ci-dessous:

LIBÉRER L’AMÉRIQUE de l’échec de Trump à proposer un plan de test. – Jon Favreau (@jonfavs) 17 avril 2020

Je ne suis pas virologue, mais encourager les troubles civils pendant une pandémie semble peu judicieux. pic.twitter.com/UxwpHFtqFH – Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) 17 avril 2020

Cher Mike Pence, Il est maintenant temps de rassembler votre cabinet et de mettre en œuvre le 25e amendement pour faire sortir ce président mentalement instable. Les vies dépendent de vous @VP! Libérez l’Amérique maintenant! #LiberateAmerica! Qui est d’accord? – Mme Krassenstein (@HKrassenstein) 17 avril 2020

Trump demande que le Minnesota, le Michigan et la Virginie soient “libérés” des lignes directrices mêmes qu’il a lui-même émises hier soir. Trump demande littéralement que ces États soient libérés de son propre agenda. C’est comme ça qu’il est devenu fou.

Libérez l’Amérique de Trump! – Mme Krassenstein (@HKrassenstein) 17 avril 2020

AMÉRIQUE LIBÉRÉE ​​!!! Je me demande simplement, quel membre élu du GOP est d’accord avec ce tweet lunatique de cette merde et incitant à la violence. pic.twitter.com/CNYRBnZXOj – Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) 17 avril 2020

Cher @realDonaldTrump: le Michigan ne répond pas aux critères que vous avez définis pour la réouverture de la phase 1. Il devrait montrer une trajectoire descendante dans un délai de 14 jours et sortir ses hôpitaux de la crise. Arrêtez de dire aux gens de violer vos propres directives avec des tweets de libération ridicules. https://t.co/j33s6EXKgn – Ted Lieu (@tedlieu) 17 avril 2020

Les tweets «libérer» de Donald Trump sont un acte de terrorisme domestique contre les États-Unis, passible de la prison à vie sans libération conditionnelle. Ils peuvent également constituer une violation des conditions d’utilisation de Twitter. – Rapport Palmer (@PalmerReport) 17 avril 2020

Beaucoup de gens qui veulent “Libérer l’Amérique” ne comprennent pas que tant qu’il n’y aura pas de tests adéquats et / ou un traitement ou un vaccin viable, nous devons rester à la maison – tout comme Trump l’a fait au Vietnam. #StayHomeLikeTrumpinVietnam – Brian de Nazareth (@Brian_of_Judea) 17 avril 2020

La rhétorique imprudente de Trump pourrait encourager – soyons honnêtes, elle encouragera et elle vise à encourager – ses partisans à ignorer les ordres légaux de l’État. Cela conduira à des actes illégaux qui mettent en danger le bien-être des autres Américains. Républicains, conservateurs – ça vous va? https://t.co/GREvhBfrBM – Bill Kristol (@BillKristol) 17 avril 2020

En fait, nous avons essayé de libérer l’Amérique de Trump, d’une manière tout à fait appropriée et constitutionnelle. Mais les républicains du Sénat ne tiendraient pas un vrai procès, ont ignoré les preuves et ont voté pour garder Trump au pouvoir. – Bill Kristol (@BillKristol) 17 avril 2020

Trump tweetant “Liberate Michigan” est tellement irresponsable et dangereux. Il vient de nous mettre tous en danger en disant aux fous que c’est ok de sortir. Les hôpitaux ruraux n’ont jamais pu supporter d’être inondés de cas de coronavirus. Veut-il que certaines personnes tombent malades et meurent? – Mystery Solvent (@MysterySolvent) 17 avril 2020

C’est ce que le président présumé des États-Unis tweete lors d’une pandémie mondiale qui a tué plus de 34 000 personnes? Quelque chose qui incitera la VIOLENCE d’une base déjà enragée de mal éduqués à prendre chaque mot que vous dites mot pour mot? Nous devons libérer l’Amérique de VOUS. – Lesley Abravanel🆘 (@lesleyabravanel) 17 avril 2020

. @ Jack et @TwitterSafety, si vos règles signifient quelque chose, vous devez suspendre Trump de votre plateforme MAINTENANT pour incitation à la violence. Sinon, vous pouvez vous attendre à un gros procès si – à Dieu ne plaise – quelqu’un est tué à la suite des diatribes de Trump sur Twitter. pic.twitter.com/s1PzoEIPlc – Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) 17 avril 2020

Quelques jours après que les partisans de Trump dans le Michigan aient dangereusement empêché les travailleurs d’urgence d’atteindre les hôpitaux, Trump crie LIBERATE VIRGINIA et cite le 2e amendement. Il incite à la violence et aux troubles civils lors d’une pandémie. Temps pour # 25thAmendment.

MAINTENANT. – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 17 avril 2020

LIBÉRER L’AMÉRIQUE DE LA STUPIDITÉ – Dieu (@thegoodgodabove) 17 avril 2020