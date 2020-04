Tyler Cameron fait allusion à la relation de Gigi Hadid avec Zayn Malik dans Zoom Call

Tyler Cameron a récemment écrasé un appel Zoom avec les fans et il a renversé le thé sur ses relations avec Hannah Brown et Gigi Hadid. Alors que de nombreux fans se sont concentrés sur la réponse de Cameron à propos de Brown, il semble que Cameron ait également fait allusion à la relation actuelle de Hadid avec Zayn Malik.

Gigi Hadid et Zayn Malik | Images de Raymond Hall / GC

Ce que Tyler Cameron a dit sur Hannah Brown

Pendant plusieurs semaines, Brown a traîné avec Cameron et ses amis en Floride. Les amis ont publié du contenu sur Instagram et TikTok sous le nom de «The Quarantine Crew». Dans certaines vidéos, Brown et Cameron ont fait référence à leur relation passée sur The Bachelorette, ce qui a suscité des rumeurs de rencontres parmi les fans.

Lors de l’appel de Zoom, Cameron a été interrogé sur l’état de sa relation avec Brown. Un fan de l’appel a enregistré la conversation et l’a publiée sur TikTok.

«Le thé est que nous sommes amis. C’est une bonne amie », a déclaré Cameron lors de l’appel.

Tyler Cameron semblait faire référence à la relation de Gigi Hadid avec Zayn Malik

Après avoir répondu aux fans au sujet de sa relation avec Brown, un fan a posé des questions à Cameron sur Hadid.

“Et Gigi?” Demanda un fan. “Ma fille.”

«Gigi? Elle est euh, c’est une bonne fille », a répondu Cameron. “Elle sort avec son vieil homme maintenant.”

Une fois la saison de The Bachelorette de Brown terminée, Cameron a été vue passer du temps à New York avec Hadid. Lorsque Lauren Zima de Entertainment Tonight a interrogé Cameron sur sa relation avec Hadid, il a répondu qu’ils n’étaient que des amis.

“Nous ne sommes que des amis, nous ne sommes que des amis, oui, c’est exactement là où nous en sommes”, a-t-il déclaré à Zima. “Notre relation n’a pas besoin d’être publique. Elle est de bonnes personnes. C’est une personne incroyable, et nous ne faisons que la garder amicale. “

À qui Tyler Cameron faisait-il référence lorsqu’il parlait de Gigi Hadid?

Lorsque Cameron a mentionné que Hadid sortait avec «son vieil homme», il faisait référence à Malik. Il a été confirmé pour la première fois que le couple récidiviste sortait en novembre 2015. En 2016, Hadid est apparu dans le clip de la chanson de Malik «PILLOWTALK».

Hadid et Malik ont ​​ensuite confirmé leur rupture dans les publications sur Twitter en mars 2018. Un mois plus tard, les deux ont été repérés ensemble, et en juin 2018, ils ont à nouveau confirmé leur relation sur Instagram. En janvier 2019, des sources ont affirmé que Hadid et Malik avaient de nouveau rompu, et pendant des mois, il y a eu des rapports de va-et-vient selon lesquels les deux ont été séparés l’un de l’autre.

En août 2019, Hadid et Cameron ont été repérés pour la première fois ensemble. Malgré l’insistance de Cameron sur le fait qu’il n’était que ami avec Hadid, il a été rapporté que les deux hommes avaient rompu en octobre 2019.

Gigi Hadid est de retour avec Zayn Malik

En décembre 2019, la rumeur disait que Hadid et Malik étaient de retour ensemble. Hadid a apparemment confirmé cela en février 2020 avec un post sur ses histoires Instagram et un autre post sur son deuxième compte Instagram, Gisposable, où elle publie des photos Polaroid. Sur le compte Gisposable, Hadid a fait référence à Malik comme sa «valentine».

Le 24 mars 2020, Hadid a publié plusieurs photos sur Instagram avec la légende: «(oldie) camera roll trouves! #rester à la maison.” L’une des photos de l’ensemble montrait Malik et Hadid ensemble, confirmant encore que les deux sont de retour ensemble.