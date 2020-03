Tyler Cameron partage de puissants moments finaux avec sa mère

“La bachelorette” étoile Tyler Cameron a partagé une vidéo émotionnelle des derniers moments de sa famille avec sa défunte mère, pour souligner et honorer sa décision d’être un donneur d’organes.

La star de téléréalité, dont la mère Andrea Cameron est décédée subitement après avoir souffert d’un anévrisme cérébral dans un hôpital de Jupiter, en Floride, plus tôt ce mois-ci, a publié vendredi les images puissantes de sa page Instagram.

“Ce que vous regardez, c’est notre famille qui dit nos derniers adieux à notre mère”, a-t-il commencé sa longue légende. “Nous avons fait la marche d’honneur avec elle alors qu’elle se rendait à la salle d’opération pour se faire opérer afin de donner ses organes, afin qu’elle puisse donner son dernier cadeau ici sur cette terre, plus de vie.”

Remerciement Donate Life America pour leur aide “à travers ces moments difficiles”, Cameron a évoqué la perte du “rocher” de sa famille et comment elle, “la servante ultime”, elle avait encore plus à donner après sa mort.

“Elle a pu donner plus de vie. Elle a pu donner son foie et donner à quelqu’un une autre opportunité”, écrit-il. “En cette période très éprouvante pour nous tous, nous avions besoin de toute la positivité possible. Ce qui nous a tellement aidés à traverser cette période difficile, c’est l’espoir que notre mère pourrait donner plus de vie à quelqu’un d’autre.”

Bien qu’il ait dit qu’il “avait du mal” à décider de partager ou non les images, il l’a fait dans l’espoir “cela pourrait amener les autres à dire oui au don d’organes et c’est ce que ma maman aurait voulu”.

“Ce processus a aidé notre famille à trouver une lumière positive dans un temps très sombre”, a-t-il poursuivi. “Notre mère vit maintenant à travers moi et mes frères mais aussi à l’homme à qui elle a pu donner plus de vie. Ma mère ferait n’importe quoi pour avoir un impact positif sur le monde et ce sont ses dernières façons de le faire.”

Il a terminé le post en écrivant: “Je t’aime pour toujours maman.”

Tyler a annoncé le décès de sa mère le 2 mars, partageant une photo de sa main dans la sienne à l’hôpital.

“Aujourd’hui, le ciel a gagné un ange”, écrivait-il à l’époque. “Nous aimerons et nous manquerons beaucoup à notre mère. Elle vivra à travers nous et à travers ceux sur lesquels elle a eu un impact. Pendant que nous pleurons, nous demandons deux choses: premièrement, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez; et deuxièmement , laissez-nous prendre ce temps pour célébrer sa vie en privé. Merci pour tout votre amour et votre soutien. “