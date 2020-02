Tyler Hilton et Megan Park accueillent leur premier enfant

2020-02-07 07:30:07

Tyler Hilton et Megan Park ont ​​accueilli leur premier enfant ensemble, un peu plus de quatre ans après leur mariage lors d’une cérémonie intime à Malibu.

Tyler Hilton et Megan Park sont devenus parents pour la première fois.

Le chanteur et acteur et sa femme actrice ont réussi à garder sa grossesse secrète des fans, mais il est allé sur Instagram pour révéler qu’elle a donné naissance à leur fille, Winnie Hilton, et l’ancienne star de “ One Tree Hill ” a l’impression qu’il l’a fait connu le petit toute sa vie.

Il a écrit: “Souvenez-vous de ce projet sur lequel j’ai dit que je travaillais …? Celui que je vous ai dit était ma chose préférée à laquelle je me suis séparé et cela m’a tué de garder le secret pour vous … ?? Welp , @meganparkitthere et moi l’avons gardé pour nous assez longtemps. Tout le monde … rencontrez le nouveau membre de notre équipe, notre fille, Winnie Hilton. On dirait que nous l’avons déjà connue toute notre vie et être son père le plus naturel chose que j’ai jamais faite. Dire que je suis obsédé ne rend pas vraiment justice. Meg était incroyable, elle et Winnie se débrouillent bien, et juste comme ça … nous sommes une famille !! (sic) ”

Le hitmaker de “Kicking My Heels” a demandé aux fans de “ne pas le suivre” s’ils n’étaient pas intéressés à le voir partager de nombreux messages de papa, et a admis qu’il pourrait faire un nouveau record pour les enfants parce qu’il est “obsédé” par sa fille.

Il a ajouté: “Alors, allez-y, cliquez sur Se désabonner si vous n’êtes PAS intéressé à me voir aller papa ici pendant un certain temps … car c’est ce qui se passe haha. Jusqu’à l’enregistrement suivant … qui même alors pourrait être un record pour les enfants !! IM OBSESSED! (sic) ”

Megan a écrit: “Rencontrez Winnie. Elle était cachée sous de nombreuses vestes et des tas de livres sur plusieurs sets différents l’année dernière mais maintenant qu’elle est là, en bonne santé et heureuse, j’avais hâte de la présenter. @Tylerhilton et je pensais que nous comprenions la joie , l’amour, le but et la vie avant, mais … il s’avère que nous n’étions même pas proches avant d’avoir rencontré Mlle. Winnie. (sic) ”

La joie de bébé du couple survient un peu plus de quatre ans après leur mariage en octobre 2015.

Le couple – qui s’est rencontré sur le tournage du film de 2007 ‘Charlie Bartlett’ – a fait le lien lors d’une cérémonie intime dirigée par leur amie actrice Missi Pyle et en présence de leurs anciennes co-stars Shailene Woodley et Zoe Kazan au Triunfo Creek Vineyards à Malibu Canyon, Californie.

Megan a déclaré à l’époque: “C’était tout ce que nous voulions et c’était tellement agréable après tant d’années ensemble pour enfin célébrer notre relation avec tous nos amis et notre famille.

“C’est agréable d’avoir enfin tous ceux que nous aimons au même endroit pendant toutes ces années pour célébrer notre amour les uns pour les autres.”

