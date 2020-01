Tyler, la maman du créateur fond en larmes alors qu’il gagne aux Grammys

Les Grammys étaient tous sur l’amour parental pour le 62e gala annuel au Staples Center de Los Angeles dimanche.

Après que Camilla Cabello a sérénadé son père avec “First Man” et Ariana Grande a changé les paroles en “thank u, next” pour donner un cri à son père avec lequel elle s’est récemment réconciliée, Tyler le créateur a amené sa mère sur scène pour l’aider à accepter le prix du meilleur album de rap.

L’homme de 28 ans avait l’air surpris en acceptant le gong d’Issa Rae et en jetant ses bras autour de sa mère qui était submergée par l’émotion pour la première victoire aux Grammy de son fils, alors qu’il disait: “C’est ma maman, si vous vous posez la question. ”

Vêtue à neuf dans un costume noir avec une chemise à volants blanche, Tyler, la maman du Créateur n’arrêtait pas de pleurer et ne le laissait pas partir, alors qu’il lui donnait un baiser et lui disait: “D’accord, je dois dire mon discours, dawg “, et la déplaça doucement sur le côté avant de lui faire un dernier câlin.

Le rappeur a ensuite remercié ses managers et toutes les personnes qui l’avaient soutenu.

Pendant ce temps, Camilla avait fait pleurer son propre père, Alejandro Cabello, car les paroles de la chanson incluaient “le premier homme qui m’aimait vraiment”.

Elle a dédié sa performance à “toutes les filles et les pères là-bas”, ce qui a eu une signification supplémentaire car l’événement s’est produit quelques heures après la mort de Kobe Bryant, le grand NBA, dans un accident d’hélicoptère avec sa fille de 13 ans, Gianna.

Et Ariana a changé ses paroles de “Je remercierai mon père / Parce qu’elle est passée du drame” à “Parce qu’il est vraiment génial.”

La pop star et son père, Edward Butera, étaient auparavant séparés mais ont réparé leur relation ces dernières années.

