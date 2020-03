Tyler Perry a sauvé un comédien en difficulté de quitter l’industrie

Malgré les critiques que Tyler Perry a reçues pour avoir des personnages et des intrigues que certains considèrent comme des représentations stéréotypées de la communauté noire, Perry a toujours été félicité pour avoir fourni des opportunités aux acteurs et talents afro-américains.

Cocoa Brown et Tyler Perry 2014 | Kevin Winter / .

L’une des carrières dans lesquelles Perry a joué un rôle déterminant est le comédien Cocoa Brown. Brown se débattait dans l’industrie et envisageait sérieusement de cesser de fumer jusqu’à ce que Perry lui donne une chance.

Qui est Cocoa Brown?

Brown est une comédienne, écrivaine et actrice qui exerçait une activité professionnelle depuis 2003. La native de Virginie a travaillé dans le domaine de l’éducation et a obtenu à la fois ses diplômes de licence et de maîtrise dans le domaine de l’éducation, tout en poursuivant son rêve en tant qu’artiste.

Source: YouTube

Elle est devenue populaire sur le circuit de la comédie debout et a décroché une place dans des émissions télévisées de compétition comme BET Comic View, One Mic Stand et Showtime At The Apollo. Son premier rôle vedette dans une série scénarisée remonte à 2007, quand elle avait un petit rôle dans ER. À partir de là, Brown a eu d’autres spots invités dans des émissions comme Breaking Bad et 2 Broke Girls.

Ce n’est qu’en 2011 que Brown a décroché le rôle pour lequel elle était la plus connue. Elle a été coulée dans la comédie scénarisée de Tyler Perry, For Better Or Worse, qui était une retombée de son film de 2007 Pourquoi je me suis marié?

Cocoa Brown explique comment Tyler Perry l’a sauvée

Brown a discuté avec YouTube de Comedy Hype de son parcours professionnel et a attribué à Perry le mérite de lui avoir offert la plus grande opportunité de sa carrière jusqu’à présent lorsqu’elle a auditionné pour For Better Or Worse. Brown devenait frustré par l’industrie et l’instabilité qu’elle procurait. Après être retournée à l’école, elle était sur le point de cesser complètement de fumer.

«Je m’apprêtais à arrêter, pas de mensonge», a-t-elle déclaré. «J’avais terminé ma maîtrise en éducation et j’étais devenu un peu frustré et découragé par l’entreprise et j’ai commencé à postuler pour des emplois… J’ai eu des entretiens en Géorgie pour des postes d’enseignant. Au moment où je faisais les interviews, j’ai reçu un appel que je voulais être vu pour For Better Or Worse et il se trouve que j’ai eu un concert dans mes livres pour faire Uptown ici [in the same city the audition was] et tout a fonctionné. “

Source: YouTube

Le spectacle était le premier rôle récurrent de Brown. Elle a joué le personnage Jennifer, la meilleure amie comique du personnage principal qui travaille également comme styliste dans le salon de coiffure de son amie. Son personnage a été bien accueilli par les téléspectateurs et les critiques.

Comment s’en est sorti “Pour le meilleur ou pour le pire” de Tyler Perry?

For Better Or Worse a été diffusé pendant six saisons au total. L’émission a été diffusée pour la première fois sur TBS, mais a été transférée à OWN après que Perry a conclu son accord avec le réseau où il a été diffusé pendant quatre saisons supplémentaires.

Sur TBS, la série a été présentée à plus de 3,3 millions de téléspectateurs et est rapidement devenue la première série humoristique du mois sur le réseau câblé. Il est resté à la première place pendant la deuxième saison sur TBS.

Source: YouTube

L’émission a eu le même succès sur OWN, malgré les différences démographiques du réseau. For Better Or Worse était axé sur les mariages et les amitiés de trois jeunes couples afro-américains, et la démographie de TBS était beaucoup plus jeune que celle de OWN. La série s’est terminée en 2011.

Brown a joué dans les 162 épisodes de la série et est devenue plus un point focal et un élément central du scénario à partir de la saison 5. Son rôle dans la série a donné le ton pour un travail plus régulier qu’elle continuerait à sécuriser. Brown a également travaillé avec Perry sur son film de 2014, Single Mom’s Club.