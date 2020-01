Tyler Perry devient tellement frustré de jouer au slogan sur l’émission de ce soir

Tyler Perry n’est certainement pas fan du jeu “Catchphrase”. Il s’est associé à la star de “Grown-ish” Yara Shahidi contre Jimmy Fallon et Tariq Trotter et a immédiatement commencé à appeler faute après chaque tour.

Le principe du jeu est le chaos absolu, avec une tension et une panique croissantes alors que le chronomètre commence à biper de plus en plus vite. Celui qui tient le chronomètre lorsqu’il bourdonne perd ce round. Le truc, c’est que c’est totalement aléatoire quand ça va se déclencher. Le seul indice que vous obtenez qui se rapproche est l’augmentation de la vitesse des bips.

Néanmoins, après que lui et Yara ont perdu le premier tour, Tyler a immédiatement appelé faute. Lorsque Jimmy a expliqué qu’ils avaient perdu parce que le buzzer s’était déclenché lorsqu’ils le tenaient, lui et Yara ont pensé que cela devrait être basé sur le nombre de questions que vous avez posées.

“Vous savez quoi? Vous venez d’inventer les règles”, a déclaré Tyler à Jimmy, qui ne pouvait pas arrêter de rire. “C’est votre émission. Allez-y, allez-y.”

Mais ce sont les règles, pas que cela importait. Et après un autre round où le buzzer s’est déclenché pendant que Yara tenait le chronomètre, Tyler a de nouveau reculé, cette fois prêt à le décomposer.

“Laissez-moi vous dire ce qui ne va pas avec ce jeu”, a-t-il déclaré. “Parce que vous pouvez prendre tout le temps et lancer le buzzer et nous devons faire le tour.”

Il avait fallu beaucoup de temps à Jimmy pour que Tariq donne la bonne supposition au début de la manche, mais Tariq a essayé de souligner que bien que ce soit une tactique valable dans le jeu, ils n’essayaient pas de le faire.

Il était prêt à admettre qu’il pensait réellement que «bousculer l’oreille» était une bonne expression pour partager des potins. Jimmy cherchait “Renverse le thé”.

Yara a donné une autre réponse hilarante lorsque Tyler lui a demandé d’identifier ce que vous obtenez sur vos bras lorsque vous entendez quelque chose d’étonnant. Devinez ce que la réponse n’est pas. “Un tatouage?”

Tyler était prêt à jeter l’éponge mais a finalement cédé et a accepté de jouer un tour de plus. “Ce n’est pas The Tonight Show de Tyler Perry”, a-t-il dit en s’en remettant à l’hôte.

“Pas encore,” plaisanta Tariq.

Mais que s’est-il passé au troisième tour? Eh bien, plus d’accusations de blocage et un examen final de l’ensemble des procédures de Tyler Perry.

“Je déteste ce match”, a-t-il déclaré.

Peut-être, mais c’est absolument hilarant à regarder.

