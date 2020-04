Tyler Perry paie les factures d’épicerie dans 73 magasins

2020-04-09 11:30:05

Tyler Perry a pris en charge la facture des personnes âgées faisant leurs achats dans 73 épiceries d’Atlanta et de la Nouvelle-Orléans.

La star de 50 ans a généreusement aidé les seniors mercredi (08.04.20) en couvrant les coûts de leurs fournitures, en payant les totaux générés dans 44 magasins Kroger à Atlanta, en Géorgie, où il vit, et 29 succursales de Winn Dixie à sa Nouvelle-Orléans natale pendant l’heure réservée aux clients plus âgés au milieu de la pandémie de coronavirus.

Une source a déclaré au magazine People: “Il voulait faire quelque chose de spécial pour apporter un soulagement immédiat à certaines des personnes les plus vulnérables des deux villes qu’il considère comme son domicile”.

Le geste aimable de la star d’Alex Cross survient quelques jours après avoir laissé un pourboire de 21 000 $ pour des serveurs sans emploi chez Houston à Atlanta.

Tyler avait fréquenté la succursale régulièrement pour récupérer de la nourriture et avait laissé la généreuse somme lors de son dernier voyage au cours du week-end, ce qui signifie que 500 $ chacun ont été distribués à 42 employés.

En septembre dernier, Tyler a offert son hydravion personnel, basé à Nassau, pour acheminer des secours vers les îles Abaco, durement touchées par l’ouragan Dorian.

L’artisanat du cinéaste a effectué de nombreux voyages pour fournir aux habitants des îles de l’eau, du jus, des sacs de couchage, des couches et divers produits d’hygiène, et a également ramené un certain nombre de passagers, y compris de jeunes enfants, une femme enceinte et d’autres qui avaient besoin de soins médicaux.

Et il y a quelques mois, le créateur de “ The Haves and the Have Nots ” a accepté de payer la facture médicale de 14000 $ et les frais de voyage pour un couple coincé au Mexique après que Stephen Johnson soit tombé malade de pancréatite et de diabète à bord d’un bateau de croisière Carnival Dream avec fiancée Tori Austin.

Le vacancier a été invité à se faire soigner et a passé trois jours en soins intensifs dans un hôpital de Progreso, au Mexique, mais quand il était sur la bonne voie, lui et son partenaire ont reçu une énorme facture qu’ils n’ont pas pu payer car ils n’avaient ni assurance maladie et voyage.

Tori écrivait sur Facebook à l’époque: “Aujourd’hui, je suis reconnaissant et je serai toujours reconnaissant envers Tyler Perry. Ma mère était aussi une grande fan de lui.”

