Tyra Banks en colère contre l’industrie de la mode raciste, sizeiste et âgiste – Vidéo

Tyra Banks dit “c’est le temps de récupération.”

La mannequin de 46 ans a livré mercredi un message vidéo passionné pour exprimer sa frustration face à l’hypocrisie dans l’industrie de la mode, l’oppression des normes de beauté et son engagement à lutter contre le racisme, le sexisme, le sizeism et les préjugés en général.

“Vingt-huit ans, et maintenant ça? C’est toujours quelque chose avec vous”, a déclaré Banks dans une sorte de performance de slam poésie, dans la vidéo ci-dessus. “J’étais trop maigre, puis j’étais trop gros, puis mon cul était trop gros. Oh, mais vous en pensez maintenant, hein? Ne mentez pas! Je vois qui vous suivez sur les réseaux sociaux!”

“Oh, excusez-moi? Oh, vous m’aimiez? En 1991? Oh, vous voulez parler des années 90? D’accord, parlons. Des années 90”, a poursuivi Banks en soulignant les cas où elle sent sa course. a été utilisée contre elle.

“Parlons de la façon dont tu passerais moins de temps avec moi en hiver parce que tu as dit que ma peau était plus belle sur ton bras en été,” cria-t-elle. “Parlons de la façon dont j’ai dû mélanger mes propres couleurs de maquillage, parce que si je laissais cela aux personnes que tu avais choisies pour moi, je ressemblerais à un clown cendré!”

“Oh, et ne me lancez pas sur les cheveux. Ne me lancez pas sur les cheveux!” gronda-t-elle. “Oh, tu as changé? Ouais, tu as changé parce que tu devais le faire. Parce que sinon, personne ne voudrait ton cul!”

Tyra a poursuivi en disant “il est trop tard. Il est trop tard car aujourd’hui je suis assez sage pour savoir que ma beauté n’est pas. Définie. Par. Vous. La beauté est toutes les formes et tailles. Toutes les couleurs et tous les genres. Jeunes et vieux, grands et mince et épais! La vraie beauté vit au pays de «et». Ouais, je l’ai dit! “

“Et bien que vous puissiez passer le reste de votre vie à essayer de convaincre les gens du contraire, vous ne réussirez jamais. Parce que chaque jour. Je continuerai à lutter contre votre oppression qui fait que les gens se sentent comme des conneries”, a-t-elle promis. “Oh, préparez-vous – parce que c’est le temps de récupération.”

La guerrière de la justice sociale a encouragé ses fans à publier des vidéos d’eux-mêmes “criant à une personne qui vous a blessé”, en utilisant le hashtag #TheUpRiXing.

“Que la source de votre douleur vienne de quelqu’un avec qui vous êtes sorti, ou d’un travail, ou d’un parent, il est maintenant temps de le laisser sortir comme jamais auparavant”, lit-on dans la description de la vidéo YouTube. “Il est maintenant temps d’être entendu et de reprendre votre pouvoir. Gardez-le réel et brut, mais pas besoin de dire des noms. Ils savent qui ils sont. Ce ne sera pas facile. Ce sera inconfortable. Vous pouvez vous sentir vulnérable, mais sachez juste que #TheUpRiXing a votre dos. “

