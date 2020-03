Tyra Banks enseigne à son fils la confiance en son corps

2020-03-07 20:30:06

La mannequin américaine Tyra Banks a révélé qu’elle enseignait à son fils de quatre ans des leçons sur la confiance en son corps.

La mannequin de 46 ans – qui a un fils appelé York – a révélé qu’elle avait déjà commencé à enseigner à son tout-petit des leçons qui façonnent la vie sur la confiance et la beauté du corps.

Tyra a expliqué: “J’essaie de lui apprendre [positive] messages parce que je suis son premier modèle en matière de beauté et d’acceptation de différents types de femmes, donc nous pratiquons cela beaucoup à la maison. Je lui dis déjà des choses.

“Par exemple, je rentre chez moi et j’enlève ma perruque. L’autre jour, il était comme, ‘Maman, je t’aime et tu es si jolie quand tu mets tes cheveux.’ Et je réponds: «Comment maman a-t-elle l’air avec ses cheveux? Et il dit: “Hum. Je ne sais pas.”

“Je me disais: ‘Vraiment regarde maman. Penses-tu qu’elle n’a l’air bien qu’avec ses cheveux?’ Et il était comme, ‘Maman, tu es belle avec tes cheveux et sans tes cheveux.’ ”

Tyra a également révélé qu’elle essayait de donner des leçons de vie de manière amusante.

Elle a dit à Us Weekly: “L’autre jour, sa chaise avait, comme, une petite pause dedans, mais pas quelque chose de dangereux ou quoi que ce soit et il disait, ‘Je ne veux pas m’asseoir là-dedans parce que ce n’est pas parfait.’ Et j’ai dit: «Parfait, c’est ennuyeux». Nous avons une chose que je chante: «Ce n’est pas parce qu’il est cassé que cela n’est pas beau.» ”

Pendant ce temps, Tyra a récemment révélé qu’elle se sent inspirée par Walt Disney.

Le modèle devrait lancer son propre parc à thème de beauté, appelé ModelLand, à Santa Monica, en Californie, plus tard cette année, et Tyra a admis s’être inspirée du pionnier américain.

Elle a expliqué: “Je m’inspire de Walt Disney.

“Il a créé une marque et une destination héritées qui existent au-delà de son temps sur Terre et continuent de ravir les gens de tous âges à travers la fantaisie et l’histoire.”

