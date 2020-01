Tyra Banks fait l’éloge de Gabrielle Union après la sortie de America’s Got Talent

2020-01-29 07:30:06

L’ancienne animatrice d’America’s Got Talent, Tyra Banks, a félicité Gabrielle Union pour ses commentaires après avoir quitté son rôle de juge dans l’émission de téléréalité.

L’actrice de 47 ans – qui a récemment promis d’être elle-même “sans vergogne” après sa sortie, suite à des informations selon lesquelles elle s’était plainte d’une culture “toxique” et de discrimination raciale – a reçu le soutien du mannequin de 46 ans, qui a accueilli le programme en 2017.

Tyra a déclaré à Yahoo: “J’ai presque un peu plongé l’orteil et je suis parti, donc je ne suis pas vraiment immergé dans la culture.

“Comme les gens me posent des questions sur Victoria’s Secret, je peux poétique à ce sujet – j’étais là depuis 10 ans … Ce que j’aime dans ce qu’elle a fait, c’est qu’elle était très vulnérable.

“Je n’étais pas très proche de ça, mais j’ai vu certains de ses tweets. Je pensais que c’était peut-être beau … comment elle ne parlait pas avec colère, elle parlait avec douleur comme ‘J’essaye de traverser ça … et je pleure. ‘ ”

En novembre, Gabrielle s’est rendue sur Instagram pour partager une série d’images des tenues et des coiffures qu’elle portait dans la série, insistant sur le fait qu’elle “n’arrêtera jamais” d’être elle-même et d’être “confiante” avec qui elle est.

Parallèlement au diaporama des images du tapis rouge, elle a écrit: “Sans vergogne moi. Soyez à l’aise et confiant avec vous-même. Cela pourrait donner aux autres le fluuuxxx mais ne cessera jamais d’être vous. Vous pouvez briller selon vos propres conditions. Et si vous j’ai quelque chose à dire, je ne prends pas de notes enracinées dans l’anti-noirceur. Je m’aime comme je suis. (sic) ”

Le message de Gabrielle est venu après qu’elle a rencontré des représentants du réseau pour NBC, et a eu une réunion de cinq heures afin de pousser à un “vrai changement” dans l’émission.

Elle a tweeté plus tôt ce mois-ci: «Nous avons eu une longue réunion de 5 heures, et ce que je pensais être, productif hier. J’ai pu, encore une fois, exprimer ma vérité non filtrée. J’ai dirigé avec transparence et mon désir et mon espoir de changement réel . ”

À l’époque, NBC avait promis de mener une “enquête plus approfondie” sur les plaintes de la star de “Bring It On” et a qualifié la réunion de “franche et productive”.

