Tyra Banks révèle qu’elle a gagné 30 lb depuis 2019 Sports Illustrated Cover

Tyra Banks est un ambassadeur convaincu de son corps et l’a prouvé une fois de plus dans une récente vidéo YouTube.

Pendant son épisode de Journaux alimentaires de Harper’s Bazaar , le mannequin a révélé tout ce qu’elle mange un certain jour, admettant qu’elle a pris du poids depuis qu’elle est apparue sur la couverture du numéro 2019 de Sports Illustrated Swimsuit.

“Pour le moment, tu ne peux pas le dire parce que j’ai un blazer pour homme”, a-t-elle expliqué dans le journal vidéo. “Je pèse 25 livres de plus que la couverture d’un très célèbre magazine de maillots de bain paru l’an dernier.”

“J’ai une relation très intéressante avec la nourriture. Je dois dire que c’est l’une des choses les plus importantes de ma vie”, a-t-elle poursuivi.

“C’est comme si, quand vous êtes fatigué et que vous travaillez dur, vous allez simplement dans ce fast-food et ce fast-food et ce fast-food, et vous comparez les hamburgers!”

L’animateur de “America’s Next Top Model” a ajouté: “Je suis donc 30 livres de plus et ça va se détacher un jour, mais pas aujourd’hui.”

Tyra est entrée dans l’histoire l’année dernière lorsqu’elle est sortie du mannequinat pour prendre la couverture du magazine à 45 ans, ce qui en fait la plus vieille fille de couverture jusqu’à présent.

En 1997, Tyra Banks est devenue la première femme noire à couvrir elle-même Sports Illustrated.

En 2019, Tyra Banks est sortie de la modélisation de la retraite pour embellir à nouveau la couverture. pic.twitter.com/labZvZm16z

Et c’était 22 ans après qu’elle se retrouve avec un autre jalon de Sports Illustrated Swimsuit Edition – comme le premier modèle noir sur la couverture.

Ces jours-ci, il semble que Tyra se concentre sur ses nombreux projets, y compris des concerts d’hébergement télévisé et l’ouverture de son parc à thème ModelLand.

Cependant, elle trouvera toujours le temps de se livrer à l’un de ses passe-temps préférés.

“Une grande partie de ma vie personnelle, et les choses que j’aime faire et mon hobby, c’est la nourriture: trouver de nouveaux restaurants, relever un défi où je ne peux plus aller dans le même restaurant pendant six mois, trouver des festivals gastronomiques. J’aime un souper club. C’est une chose très importante pour moi. “

