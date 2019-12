Tyrese Gibson dit qu'il n'est pas nécessaire d'être victime du racisme pour lutter contre le racisme

Tyrese Gibson croit que les gens peuvent être des guerriers de la justice sociale même lorsqu'ils n'ont pas été affectés par l'injustice corrélative.

"Si vous vous dites" Mec, c'est vraiment bien pour voir à quoi ils ont affaire "- qui voulez-vous dire?" L'acteur a récemment déclaré à l'extérieur des studios SiriusXM à New York, comme le début d'un appel aux armes pour ceux qui sont témoins de victimisation et n'essaient pas de réparer le tort.

«Êtes-vous en train de me dire que vous ne vous souciez pas du cancer car il n'est pas encore apparu chez vous, vous ne vous souciez pas du trafic humain et sexuel parce qu'il n'est pas encore apparu chez vous, vous n'en avez pas» t se soucient du VIH, du SIDA, car il ne frappe pas votre maison ", a poursuivi la star.

"Eh bien, nous vivons en Amérique, être Noir en Amérique, être Latino en Amérique est réel, et vous supposeriez", fit Tyrese en faisant une pause en désignant la myriade de photographes dans son voisinage, puis il continua, "Regardez combien d'appareils photo sont regardez ici ces caméras, partout où vous allez, il y a des caméras – et nous ne nous sentons toujours pas en sécurité. "

Ce n'est pas la première fois que l'ancien mannequin fait connaître ses sentiments sur le sujet. En 2016, le jour de Martin Luther King, il a profité des médias sociaux pour critiquer les dirigeants communautaires pour leur inefficacité et a déclaré que "les artistes d'aujourd'hui ont peur" de lutter contre le racisme à Hollywood.

"C'est mon message aux LAZY LEADERS d'aujourd'hui", a-t-il écrit sur Instagram. "Ceux qui sont tellement préoccupés par les boules noires hors de cette ville et de l'industrie qu'ils préfèrent rester assis sur leurs mains et pleurer à la maison pour leurs femmes et leurs petites amies et ne rien faire."

"Ceux qui ne parlent et ne parlent que sur les réseaux sociaux et ne font rien. Ceux qui veulent protester mais protester UNIQUEMENT quand c'est pratique. C'est SAD SAD SAD de voir qu'ils vivaient encore dans une génération de" Followers "et non assez de VRAIS LEADERS. "

