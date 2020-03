Ugly Lasagna de Carrie Underwood et pourquoi elle s’appelle une geek de l’exercice

La superstar Carrie Underwood s’est arrêtée à l’émission Today pour promouvoir son nouveau livre, Find Your Path: Honour Your Body, Fuel Your Soul et Get Strong with the Fit52 Life. Au cours de sa visite, elle a discuté de son amour du fitness et a partagé l’une de ses recettes préférées.

Carrie Underwood | Gilbert Carrasquillo / FilmMagic

La ligne de vêtements de fitness Underwood a conduit à son nouveau livre

L’artiste a déclaré aujourd’hui que son livre venait d’être publié depuis qu’elle a lancé sa ligne de vêtements et d’accessoires de fitness, CALIA by Carrie, en 2015.

Elle veut vraiment s’entraîner et habille ses vêtements de fitness en tout temps au cas où elle trouverait le temps pour un entraînement.

«Je garde des vêtements d’entraînement tout le temps, essentiellement parce que je suis comme, un entraînement peut avoir lieu n’importe où», a-t-elle déclaré à Shape en 2018. «Mon préféré est d’aller au parc avec mon fils – le gymnase de la jungle pour enfants peut être un vraiment un excellent entraînement pour les parents. “

Underwood explique pourquoi elle est une geek de l’exercice

La maman de deux enfants a partagé son nouveau livre avec les hôtes d’aujourd’hui Savannah Guthrie et Carson Daly. Il est clair, eh bien, en regardant la femme de 36 ans, qu’elle aime la forme physique et la pratique sous une forme ou une autre quotidiennement. Il vous suffit de rechercher sur Google “les jambes de Carrie Underwood” pour trouver plusieurs séances d’entraînement par des fans espérant imiter son corps ciselé.

«C’est une de mes passions et j’en suis tombée de plus en plus amoureuse au cours des 15 dernières années», a-t-elle déclaré aujourd’hui. «Les gens diraient:« Tu devrais écrire un livre », parce que j’aime vraiment la santé et la forme physique, et je regarde les articles, les tendances et des choses comme ça, alors nous avons essayé juste pour voir comment cela se passerait.»

La pop star Before He Cheats a clairement indiqué dans son émission du matin que si les lecteurs ne retirent rien d’autre de son livre, c’est qu’ils – leur corps, leur santé mentale – sont précieux et méritent des soins quotidiens.

“Vous êtes important”, a déclaré Underwood. “Bien sûr, vos bébés sont importants, votre famille est importante, mais vous êtes important, et si vous n’avez pas votre équilibre, tout le reste est déséquilibré. Alors donnez-vous 30 minutes, 20 minutes, une heure –– tout ce que vous pouvez épargner pour faire quelque chose pour vous-même, pour vous garder en bonne santé, pour vous garder plus longtemps.

“Find Your Path” révèle ses secrets de fitness et de régime

Dans son nouveau livre, Underwood propose aux lecteurs des recettes, des programmes d’entraînement, un journal d’entraînement, des plans de repas et des directives. Elle offre un aperçu de ses propres méthodes pour rester en forme et trouver un équilibre dans sa vie.

De plus, le livre présente son entraînement Fit52, avec un jeu de cartes et des exercices que vous pouvez faire n’importe où. La publication de son livre coïncide avec le lancement de la nouvelle application de fitness, fit52. L’application est téléchargeable gratuitement et a un abonnement mensuel.

“J’ai l’impression que tout tourne autour des choix pratiques, rien dans le livre ou dans l’application ou quoi que ce soit n’est bizarre ou inaccessible, c’est pratique”, a déclaré Underwood à USA Today cette semaine. “Voilà toute l’histoire.”

Sa recette de “Lasagne laide”

Underwood a fait ses débuts l’une de ses recettes saines préférées, Ugly Lasagna.

“C’est ma version la plus saine d’un classique réconfortant”, a-t-elle déclaré mardi. “Je l’appelle ma lasagne” laide “parce que lorsque vous la sortez de la mijoteuse dans un bol, elle n’est pas toute en couches. C’est juste un gros tas de nourriture réconfortante!

La recette nécessite l’utilisation de votre mijoteuse, de nouilles de lasagne au blé entier sans ébullition, d’oignons, de poivrons, d’épinards, de fromage faible en gras et de sauce pour pâtes, le tout en couches dans votre cuisinière.

Faites cuire à basse température pendant quatre heures et vous obtenez un repas sain. Moche, mais sain!

