Ulrika Jonsson a perdu le sexe pendant la pandémie de Covid-19

Ulrika Jonsson n’a pas de relations sexuelles pendant la pandémie de Covid-19 après avoir finalement mis fin à sa sécheresse sexuelle de cinq ans il y a cinq mois.

Ulrika Jonsson n’a pas de relations sexuelles pendant la pandémie de Covid-19.

La présentatrice de télévision de 52 ans a finalement mis fin à sa sécheresse sexuelle de cinq ans il y a cinq mois lorsqu’elle a rencontré un nouvel homme musclé, à la suite d’un mariage largement asexué avec son ex-mari, Brian Monet, mais leur relation torride a été suspendue en raison du coronavirus.

Ulrika est isolée à la maison avec trois de ses enfants – Bo, 19 ans, Martha, 15 ans et Malcolm, 11 ans – et ses rendez-vous coquins avec son nouvel homme mystère sont pour le moment exclus.

Écrivant pour le journal The Sun, Ulrika a expliqué: “Oh, comme je me suis gloussé béatement, que je ne laisserais plus jamais cet aspect physique et sexuel de ma vie devenir dormant.

“Je n’accepterais jamais rien de moins qu’une touche palpable, sensuelle et humaine à un niveau très régulier.

«J’avais récupéré mon mojo et j’allais m’assurer de ne jamais le laisser partir. Jamais.

“À moins, bien sûr, qu’une pandémie ne balaie le monde et ne provoque le chaos et ne nous empêche de voir des gens autres que ceux avec qui nous vivons. Tirez-moi maintenant.”

Et Ulrika propose des moyens intéressants de maintenir leur relation en vie.

Elle a expliqué: “Je veux arracher le visage de mon homme, toucher ses bras forts.

“Pour être tout à fait franc, je serais heureux de le frapper dans les yeux avec mon index. N’importe quoi.

“J’ai demandé à ma fille aînée s’il serait mal de ma part de lui demander de m’envoyer des photos nues. Cela valait la peine de voir son visage.”

