Ulrika Jonsson: je serai vierge après l’isolement

2020-04-22 16:30:05

Ulrika Jonsson a peur de redevenir “vierge” après la fin du lock-out après avoir finalement brisé sa sécheresse sexuelle après cinq ans en février.

Ulrika Jonsson a peur qu’elle redevienne “vierge” à la fin du verrouillage du coronavirus.

La présentatrice de télévision âgée de 52 ans a révélé en février qu’elle avait eu des relations sexuelles pour la première fois en cinq ans après avoir mis fin à son mariage sans sexe avec Brian Monet l’année dernière, mais doit maintenant s’isoler de son nouveau mec à la suite de la crise mondiale de la santé, et est donc de retour sans sexe.

Écrivant dans sa chronique Best magazine, elle a déclaré: “Ayant passé les deux dernières années à sortir d’un mariage un peu” stérile “avec peu de contact humain, j’ai ensuite passé les cinq derniers mois à avancer dans une relation physique avec un nouvel homme. – afin que vous puissiez voir la confusion que mon cerveau et mon corps souffrent.

“Il a fallu beaucoup de temps pour redémarrer mon moteur sexuel intérieur – seulement pour que le coronavirus enlève l’essence et me jette dans un garage isolé au bord de nulle part.”

La star de ‘Celebrity First Dates’ s’est sentie “à nouveau vivante” après avoir finalement mis fin à sa sécheresse sexuelle – qui l’a laissée “morte émotionnellement et sexuellement” – et a maintenant soif d’intimité, sachant que cela pourrait prendre des mois avant son prochain rendez-vous.

Elle a ajouté: “Je sais que vous pourriez faire valoir que le manque d’intimité, de contact, d’amour et d’affection est en bas de la liste des besoins et des moûts en ce moment – et je vous entends.

“Mais il a fallu beaucoup de temps pour reprogrammer mon cerveau endormi pour se réveiller et donner et recevoir de l’affection. Et maintenant j’essaie de faire l’inverse. Et vous savez ce qu’ils disent des vieux chiens …”

Ulrika a plaisanté en disant qu’elle pourrait être “encore vierge” au moment où le verrouillage a été levé alors que le gouvernement continue de maintenir la nation sous des règles strictes.

Elle a poursuivi: “Donc, au lieu de cela, ma nouvelle approche a hâte de” sortir “à nouveau – chaque fois que cela pourrait être. J’essaie de mon mieux de me souvenir de ce que ça fait.

“En même temps que je me demande si je serai de nouveau vierge au moment où tout cela sera terminé.”

Mots clés: Ulrika Jonsson

