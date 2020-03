Ulrika Jonsson sort toujours avec un gars qui a mis fin à sa sécheresse sexuelle

2020-03-04 15:30:05

Ulrika Jonsson a révélé qu’elle sortait toujours avec l’homme avec qui elle avait eu des relations sexuelles après cinq ans de mariage sans intimité avec son ex-mari Brian Monet.

Ulrika Jonsson sort toujours avec l’homme qui a mis fin à sa sécheresse sexuelle de cinq ans.

Le présentateur de télévision âgé de 52 ans a divorcé du directeur de la publicité Brian Monet l’été dernier après avoir enduré des années d’un “mariage asexué”, mais Ulrika a révélé en février qu’il avait de nouveau fait l’amour après avoir été approché par un gars qui voulait sortir avec elle sur les réseaux sociaux.

Ulrika a maintenant révélé que leur nuit de passion n’était pas unique et elle voit toujours le gars – qui l’a charmée en discutant de la famille et de la vie via leur téléphone avant de se rencontrer en personne.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une relation en cours lors d’une apparition sur ‘Loose Women’ mercredi (04.03.20), elle a répondu timidement: “C’est possible!”

Ulrika a admis qu’elle était très nerveuse avant son premier rendez-vous avec son homme mystère et qu’elle devait avoir “un couple de rhum et de coke” pour la faire “se sentir mieux” et stabiliser ses nerfs.

Après que le premier rendez-vous s’est bien passé, l’ancienne fille de la météo à la télévision a décidé qu’elle aurait des relations sexuelles lors de leur deuxième rencontre une semaine plus tard, mais parce qu’elle n’avait pas fait l’amour depuis si longtemps, Ulrika était inquiète d’avoir oublié comment même s’embrasser.

Elle a partagé: “J’étais vraiment nerveuse de savoir si je me souviendrais même de comment m’embrasser.”

Expliquant comment elle a décidé de se lancer dans la chambre à coucher, elle a déclaré: “Bizarrement avec l’âge vient toutes les insécurités sur mon corps et le vieillissement et tout ça, mais il y a aussi ce sentiment incroyable de liberté:” J’ai 52 ans et Je veux juste faire ce que je veux faire et je me fiche de ce que quelqu’un pense. Il avait en quelque sorte mon âge mais un peu plus jeune. ”

Ulrika a été ravie d’avoir le soutien de ses amis après avoir quitté son troisième mari Brian et s’est ouvertement exprimée sur leur manque d’intimité, qui l’ont toutes exhortée à “se faire baiser” après avoir découvert qu’elle n’avait rien fait.

Elle a dit: “Tous mes amis me disaient simplement:” Vous avez juste besoin de vous faire baiser! ” ”

Ulrika a quatre enfants, deux fils et deux filles, et elle admet qu’elle ne découragerait aucun de ses enfants plus âgés de passer la nuit si c’est ce qu’ils voulaient faire parce que le sexe est quelque chose qui devrait être célébré et apprécié.

La beauté blonde – qui était l’une des pin-ups les plus populaires des années 90 – a déclaré: “Je ne décourage pas les soirées. On nous a appris en tant que filles que vous ne devriez jamais coucher avec quelqu’un le premier rendez-vous, pourquoi pas? C’est un désir naturel c’est une chose merveilleuse, si vous voulez sortir et le faire alors faites-le. ”

Mots clés: Ulrika Jonsson, Brian Monet

Retour au flux

.