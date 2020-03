Un adolescent dont la mort pourrait être liée au coronavirus s’est vu refuser un traitement

Un adolescent californien, dont la mort était initialement liée au coronavirus et qui fait toujours l’objet d’une enquête, est décédé après s’être vu refuser un traitement parce qu’il n’avait pas d’assurance maladie, selon le maire de Lancaster, R. Rex Parris.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Parrise a déclaré que le garçon de 17 ans, qui n’avait pas été identifié, avait été renvoyé des soins d’urgence locaux après s’être montré malade sans aucun problème de santé antérieur.

“Le vendredi avant sa mort, il était en bonne santé. Il socialisait avec ses amis”, a expliqué Parris dans le clip sombre. “Mercredi, il était mort.”

Le jour de sa mort, le centre de soins d’urgence l’avait envoyé à l’hôpital, mais il a fait un arrêt cardiaque en chemin, selon Parris.

Il a été déclaré mort six heures après son arrivée à l’hôpital Antelope Valley.

“Au moment où il est arrivé, il était trop tard”, a déclaré Parris.

“Nous avons appris qu’une fois que vous avez des problèmes respiratoires, vous avez du mal à respirer, vous êtes essoufflé et vous avez de la fièvre, c’est le moment de recevoir un traitement médical sans délai”, a-t-il ajouté.

Le département de la santé publique du comté de Los Angeles a d’abord attribué le décès à COVID-19, mais a ensuite reculé le diagnostic.

Les responsables de la santé publique ont publié un communiqué indiquant qu’une enquête plus approfondie était nécessaire et que les Centers for Disease Control and Prevention avaient été invités à apporter leur aide.

“Bien que les premiers tests aient indiqué un résultat positif pour COVID-19, l’affaire est complexe et il peut y avoir une autre explication à ce décès”, indique le communiqué. “La confidentialité des informations sur les patients empêche pour l’instant de proposer davantage de détails.”

Comme Parris avait précédemment déclaré que le garçon était décédé d’un choc septique, il a déclaré avoir publié la vidéo pour “clarifier certaines choses”.

