Un adolescent du Texas qui est intervenu dans un combat abattu par Bully deux jours plus tard: la police

Un adolescent du Texas qui a empêché un tyran de s’en prendre à un petit garçon a été abattu deux jours plus tard.

Jeudi, Samuel Reynolds, 16 ans, a été abattu dans le parking devant son domicile à Benge Drive, Arlington.

Quelque 48 heures plus tôt, le brave lycéen était intervenu pour mettre fin à une bagarre entre le suspect et un autre élève, a révélé plus tard la police.

“Après avoir interrompu le combat, il a commencé à avoir des problèmes avec le suspect”, a déclaré le lieutenant Christopher Cook du département de police d’Arlington, par NBC News.

Le lieutenant Cook a déclaré que la surveillance vidéo a capturé le suspect – décrit comme âgé entre 13 et 15 ans – dans le complexe d’appartements, où il vivait également.

“Il sort une arme de poing de la partie arrière de son pantalon qu’il portait, la pointe vers la victime et tire un coup”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Nous avons récupéré un boîtier d’obus usé. C’est une arme de poing semi-automatique de calibre .40.”

La mère désemparée de Samuel, Madison, a également déclaré aux journalistes qu’elle avait averti son fils de ne pas s’approcher du suspect après l’incident d’intimidation.

La police n’a pas encore récupéré l’arme du crime, ni déduit d’où le suspect l’a obtenue.

«C’est quelque chose pour lequel nous voulons des réponses. Nous sommes malades et fatigués que des enfants de notre communauté entrent en contact avec des armes à feu et les possèdent et les utilisent de ces manières “, a déclaré le lieutenant Cook.

“Si un adulte a fourni cette arme à feu, vous pouvez certainement parier que nous allons les poursuivre vigoureusement parce que les armes à feu et les enfants – ils ne se mélangent tout simplement pas.”

Le suspect – dont l’identité n’a pas été révélée en raison de son âge – fait face à une accusation de meurtre; le tribunal pour mineurs décidera s’il sera jugé en tant qu’adulte ou enfant.

Le cousin de Samuel, Courtney Fletcher, a créé un GoFundMe pour amasser des fonds pour sa tante Madison, qui a perdu son fils unique.

“Madison et Sam avaient un lien plus fort que vous ne pouvez jamais l’imaginer, ils ont toujours été les deux, les meilleurs amis”, écrit-elle. “Madison a élevé Sam pour qu’il soit la personne la plus respectueuse et la plus généreuse que vous ayez jamais rencontrée.”

