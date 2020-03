Un ancien membre de Danity Kane n’a pas aimé «faire le groupe»

Ces derniers temps, Danity Kane a joué en trio, mais cela n’a pas empêché les fans de souhaiter que les cinq originaux se réunissent une dernière fois. Après que Diddy ait licencié Aubrey O’Day et Wanita «D Woods» Woodgett du groupe, Woods est le seul membre original qui n’a participé à aucune des réunions du groupe.

Danity Kane 2008 | Gary Gershoff / WireImage

Avec Making The Band de retour pour une autre saison cette année, Woods a expliqué pourquoi le spectacle n’était pas l’expérience la plus agréable pour elle et a révélé si elle ferait une apparition ou non lors de la saison à venir.

D. Woods sur ‘Making The Band’

Woods a auditionné pour le spectacle après que Diddy n’ait pas choisi un groupe complet pendant la première saison de Making The Band 3. Le magnat de la musique était à la recherche d’un groupe de filles mais n’a pas été impressionné par le talent qui lui restait à la fin de la première rond. O’Day, Andrea Fimbres et Malika Ubaka ont été choisies pour passer à la deuxième phase du processus d’audition, mais n’ont pas obtenu de place dans la formation finale.

Source: Instagram

Diddy a augmenté la chaleur au cours de la deuxième phase et l’a rendue beaucoup plus compétitive. Woods était une vedette depuis le début et aimait son style et sa polyvalence. Elle était l’une des interprètes les plus équilibrées et Diddy a été impressionnée par sa capacité à danser.

Source: YouTube

Malgré son talent, Diddy l’a fait concurrencer avec trois autres espoirs chaque semaine car il a insisté sur le fait qu’un seul d’entre eux ferait la coupe finale. Elle s’est fortement battue et a été choisie pour faire partie du groupe. Woods, ainsi que O’Day et Fimbres – ainsi que Dawn Richard et Shannon Bex – ont tous été choisis dans la finale.

Source: YouTube

Danity Kane est devenu plus tard le groupe le plus titré de la franchise de l’émission, ayant des albums numéro un consécutifs qui ont chacun atteint le statut de platine et les ont mis dans le Livre Guinness des Records avant leur disparition.

Pourquoi D. Woods n’a pas apprécié son temps sur «Making The Band»

Pendant quatre saisons, les téléspectateurs ont observé l’ascension et la chute de Danity Kane, mais la pression était sur Woods presque dès le moment où elle a été sélectionnée. Lors du premier tour de compétition, elle s’est sentie stagnante car elle n’a pas pu appliquer son expérience précédente.

Source: Instagram

Woods avait auparavant travaillé comme danseuse de fond pour des artistes comme Snoop Dogg et Bow Wow, mais elle a été forcée de le garder sous le radar par MTV.

“[I] en savait tellement sur l’industrie, mais vraiment [couldn’t] appliquer tout cela », a déclaré la femme de 34 ans à Page Six. «Je n’avais aucun effet de levier. Personne ne s’en souciait. “

Elle a ensuite concouru pour être considérée comme égale parmi ses camarades de groupe. En tant que l’un des deux seuls membres afro-américains du groupe, elle était également la plus courbée, ce qui, selon elle, lui a fait se sentir gênée.

Source: Instagram

Dans une scène célèbre de l’émission, Diddy a commenté son poids lors d’une robe adaptée à une performance à venir. «Wanita, à quoi ressemble ton estomac? Pour de vrai, vous vous sentez un peu épais? Vous êtes, comme, un hamburger loin “, lui a-t-il dit. Elle a essayé de masquer ses larmes.

Elle a dit que les fans ont toujours cru qu’elle était plus grande qu’elle quand elle l’a rencontrée en personne.

“Savez-vous combien de temps les gens m’arrêteraient dans la rue et me diraient:” Vous devez avoir perdu beaucoup de poids “, et je dirai:” Non, je suis en fait de la même taille “”, a-t-elle déclaré.

Source: Instagram

Dans l’ensemble, Woods a déclaré que l’expérience était une «partie difficile» de sa vie et «n’était pas agréable».

Depuis son départ du groupe, elle s’est concentrée sur le théâtre en jouant dans diverses pièces de théâtre. Woods jouera dans une prochaine série UMC, Stuck With You. Elle a également sa propre maison de disques. Elle n’avait aucune intention d’apparaître lors du prochain redémarrage de l’émission.