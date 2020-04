Un ancien sergent du NYPD tombe mort pendant des heures dans la rue après être sorti de l’hôpital avec un coronavirus

Un ancien officier du NYPD est mort dans la rue quelques heures seulement après être sorti de l’hôpital.

Le corps du sergent à la retraite Yon Chang a été retrouvé par ses anciens collègues près de l’intersection de East 77th Street et Park Avenue à 6 heures du matin lundi, le New York Post signalé.

L’homme de 56 ans s’était transporté à l’hôpital Lenox Hill avec des symptômes de coronavirus, mais aurait été frustré par les soins qu’il a reçus et “s’est déchargé de force”.

“C’est avec beaucoup de tristesse que j’annonce le décès du sergent à la retraite Yon Chang, 56 ans, du 17e arrondissement de Coronavirus le 6 avril 2020”, a confirmé la Sergeants Benevolent Association à la publication.

“S’il vous plaît, gardez le Sgt Chang et ses proches dans vos pensées et vos prières pendant cette période difficile et continuez d’être vigilant dans tout ce que vous faites pendant que nous combattons cette pandémie mondiale.”

Yang a pris sa retraite en février 2014 après avoir purgé 20 ans dans la force, dont huit en tant que sergent.

Une autopsie sera effectuée par le médecin légiste de la ville pour confirmer la cause exacte du décès.

New York est de loin l’État le plus durement touché par COVID-19, avec plus de 130 000 cas et 4 700 décès – un tiers des chiffres du pays, sur les deux plans.

Près d’un cas de coronavirus sur dix dans le monde se trouve désormais dans la Big Apple.

