Un autre ange reviendra avant la fin du spectacle

Bientôt, nous nous dirigerons vers la dernière ligne droite pour la dernière saison de Supernatural. Une fois le 16 mars écoulé, l’émission sera dans sa nouvelle plage horaire, diffusant la dernière moitié des épisodes de la série.

Depuis qu’il a été annoncé que la saison 15 le serait, tout le monde jette ses suppositions et ses souhaits pour les apparitions d’invités. Jusqu’à présent, nous avons vu Adam, Garth, Eileen, Amara et Jack, mais il y a beaucoup de temps pour que les téléspectateurs voient plus de blasts du passé.

Bien que Benny ne soit mentionné que par son nom et que le shérif Jody soit une évidence, l’intrigue pourrait toujours fonctionner avec d’autres figures surnaturelles, et il y a un ange qui reviendra dans le scénario.

Jared Padalecki dans «Supernatural» | Shane Harvey / The CW

Uriel atterrit

Grâce à une publication Instagram révélatrice et typiquement gaie de Misha Collins, nous savons que Uriel est de retour. Collins (Castiel) a partagé une photo avec Robert Wisdom (Uriel) indiquant qu’ils ont récemment filmé quelques dernières scènes ensemble.

Le personnage est apparu pour la première fois dans la saison quatre comme un ange à double croisement qui était autrefois l’ami et l’allié de Cass, mais qui est passé du côté anti-humain / pro-Lucifer. Uriel voulait que Lucifer gouverne le ciel parce qu’il était avec un groupe d’anges qui pensaient que Dieu les avait abandonnés.

Il a tué des anges qui n’étaient pas d’accord avec son plan, et après que Cass a découvert la trahison astucieuse, ils se sont battus. Uriel a battu Castiel, mais Anna est entrée et l’a sorti

avec sa propre lame d’ange.

Comment Uriel sera probablement intégré à la série

Il peut sembler qu’Uriel revient du Vide – l’endroit où les anges vont pour l’au-delà – mais il est probable que sa présence soit liée à certains flashbacks.

Selon TV Insider, il y aura un épisode sur le thème de Castiel dans un proche avenir qui explore sa vie d’ange. Les téléspectateurs auront probablement l’occasion de voir le fonctionnement intérieur du ciel avant la chute et le rôle d’Uriel sous Cass.

C’est si les écrivains s’en tiennent à la chronologie et à l’univers actuels de Supernatural par rapport à l’un des nombreux autres mondes créés par Chuck où il y a d’autres Sams, Doyens, anges, cieux et enfers. Les fans devraient s’attendre à l’inattendu.

Avec Uriel confirmé, les gens pensent qu’il y a une chance pour

une autre résurrection

Étant donné que nous voyons tant de morts revenir, beaucoup espèrent que Crowley de Mark Sheppard claquera des doigts une fois de plus. Parti depuis la saison 11 après s’être sacrifié pour aider les Winchesters, le démon est devenu un favori des fans pour ses plaisanteries sarcastiques et sa volonté de jouer des deux côtés du jeu bien / mal.

Serait-ce une possibilité? Avec Billie renvoyant Jack du Vide, il est clair qu’elle a son mot à dire sur qui reste mort, mais il y a certainement d’autres façons pour Crowley d’intervenir et de dire “Bonjour, les garçons” une dernière fois.

Et avec Rowena courir l’enfer en ce moment, une réunion de famille serait un angle amusant et intéressant si elle aide à fermer Supernatural.

Il reste neuf épisodes de la série bien-aimée, alors n’oubliez pas

à syntoniser le 16 mars lorsque Supernatural reviendra dans sa nouvelle plage horaire sur

Les lundis à 20 h EST.